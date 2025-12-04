"Olimpieši skolās ar "Rimi" projekta atklāšana
Janvārī izlozēs desmit jaunas skolas iniciatīvai “Olimpieši skolās ar "Rimi”
Izglītojošā iniciatīva “Olimpieši skolās ar "Rimi” turpināsies arī 2026. gadā, sniedzot Latvijas skolēniem iespēju klātienē tikties ar olimpiešiem, paralimpiešiem un veselīga dzīvesveida ekspertiem. Jau nākamā gada sākumā - 12. janvārī tiks izlozētas vēl desmit skolas, kurās sportistu vizītes norisināsies 2026. gada februārī un martā.
Pirmajā rudens sezonā iniciatīva pierādījusi savu nozīmīgumu - pieteikušās vairāk nekā 220 skolas no visiem Latvijas reģioniem, apliecinot lielo pieprasījumu un interesi.
Tās skolas, kas nav paguvušas pieteikties pirmajā pieteikumu kārtā - maijā, aicinātas līdz 17. decembrim aizpildīt anketu - https://forms.gle/BedtESPUECWhXuJU8 , lai piedalītos 2026. gada izlozē. No visiem pieteikumiem janvārī tiks izlozēti desmit laimīgie, kuri iegūs iespēju savās skolās uzņemt iedvesmojošas vizītes, diskusijas un praktiskas nodarbības ar profesionāliem sportistiem un veselīga dzīvesveida ekspertiem.
Iniciatīvas jaunā sezona norisināsies īpaši simboliskā laikā - 2026. gada februārī Milānā un Kortīnā norisināsies Ziemas olimpiskās spēles, līdz ar to tikšanās ar sportistiem skolās notiks brīdī, kad visa pasaule pievērš uzmanību olimpiskajiem startiem. Tas iniciatīvas vizītēm piešķirs papildu emocionālo nozīmi un aktualitāti, ļaujot bērniem smelties iedvesmu tieši no tiem sportistiem, kuru ceļš uz olimpiskajām virsotnēm ir īpaši spilgts.
Tāpat kā rudens sezonā, tās skolas, kurām būs iespēja uzņemt programmas dalībniekus tiks izlozētas. Katrā Latvijas reģionā paredzēts noteikt divas skolas, tādējādi nodrošinot, ka iniciatīva sasniedz skolēnus visos valsts novados. Kopumā projekts apmeklēs desmit izglītības iestādes, kurās uzrunās 5.-8. klašu jauniešus, lai dalītos pieredzē un rosinātu viņus stiprināt veselīgus ikdienas paradumus.
Iniciatīva, ko īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar "Rimi Latvia", šoruden kļuva par īpaši gaidītu notikumu daudzās skolās. Pirmā sezona pārspēja sākotnējo plānu - programmā iesaistījās vairāk nekā 900 skolēnu no 13 Latvijas skolām, tostarp arī specializētā skola bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Kopīgajās sarunās un praktiskajās nodarbībās jaunieši uzzināja, kā veidot sabalansētu dienas ritmu, rūpēties par miegu un uzturu, kā arī kā sportistu pieredze var palīdzēt attīstīt izturību, motivāciju un mērķtiecību.
Ar skolēniem tikās vairāki plaši zināmi Latvijas sportisti un olimpisko medaļu ieguvēji - pludmales volejbolisti Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova un Jānis Šmēdiņš, BMX riteņbraucēji Māris Štrombergs, Ernests Zēbolds un Veronika Stūriška, kamaniņu sportisti Juris Šics, Roberts Plūme un Mārtiņš Bots, smaiļotājs Roberts Akmens, hokejists Martins Laviņš, kā arī paralimpieši Diāna Krūmiņa, Raivo Maksims un citi. Viņu pieredzes stāsti par mērķtiecību, disciplīnu un veselīga dzīvesveida nozīmi kļuva par iedvesmojošu notikumu simtiem skolēnu.
Iniciatīvas aktualitāti apliecina arī dalībnieku aptauju rezultāti
Iniciatīvas norises laikā katrā no iesaistītajām skolām tika veiktas divas skolēnu aptaujas - programmas sākumā un pēc sportistu un ekspertu vizītēm. Sākotnējā aptaujā piedalījās 509 skolēni vecumā no 9 līdz 16 gadiem, un tajā tika noskaidrotas jauniešu zināšanas un paradumi par veselīgu uzturu, kustībām, miegu un citiem veselīga dzīvesveida faktoriem.
Pēc vizītēm skolēni aizpildīja atkārtotu aptauju, lai varētu salīdzināt rezultātus un izvērtēt iniciatīvas ietekmi uz viņu paradumiem un izpratni. Tajā piedalījās 275 skolēni, un lielākā daļa (72 %) atzina, ka pēc dalības iniciatīvā ir sākuši mēģināt uzlabot vismaz vienu no saviem ikdienas ieradumiem.
Vēl būtiskāks ir izpratnes pieaugums: 92% skolēnu norādīja, ka tagad labāk saprot, kā rūpēties par savu veselību. Šī izpratne izpaužas arī konkrētās izvēlēs – piemēram, 49% skolēnu atzinuši, ka pēc vizītēm kustas un sporto biežāk nekā iepriekš. Arī miega ieradumi ir mainījušies: 45% jauniešu teica, ka sākuši gulēt ilgāk, saprotot miega nozīmi pašsajūtai un enerģijai.
Uzlabojumi vērojami arī uztura paradumos: 38% skolēnu norādījuši, ka pēdējā laikā biežāk ēd brokastis, savukārt 41% sākuši dzert vairāk ūdens ikdienā. Šie dati apliecina, ka tikšanās ar sportistiem nav tikai iedvesmas mirklis, bet sniedz zināšanas un motivāciju ieviest noturīgas, veselīgas izmaiņas savā ikdienā.
Kopumā aptaujas rezultāti rāda, ka iniciatīva “Olimpieši skolās ar "Rimi” ne tikai paplašina skolēnu zināšanas, bet arī palīdz viņiem sākt praktiski rīkoties, pakāpeniski veidojot veselīgāku un sabalansētāku ikdienu.
Par iniciatīvu “Olimpieši skolās ar "Rimi”
Programma izstrādāta kā papildinājums skolu mācību saturam un veidota kā ilgtermiņa iecere, kas balstīta uz olimpiskajām vērtībām. Tās mērķis ir veicināt jauniešu fizisko aktivitāšu pieaugumu, izpratni par veselīgu uzturu un sabalansētu dienas režīmu.
Pasākumu laikā 5.-8. klašu skolēni tiksies ar sportistiem, uztura speciālistiem un sabiedrībā zināmām personībām, kuri nodrošinās atraktīvu, iesaistošu un izzinošu saturu. Jaunieši piedalīsies gan fiziskās aktivitātēs, gan prāta uzdevumos, gūstot zināšanas par veselīga dzīvesveida pamatiem - kustību, miegu, uzturu, stresa noturību, ūdens lietošanu un dienas režīmu.
Informācija tiks pasniegta ar pieredzes stāstiem, komandu spēlēm, paraugdemonstrējumiem, konkursos un viktorīnās. Aktīvajā daļā jaunieši pielietos iegūtās zināšanas uzdevumos, krājot punktus kopējam rezultātam.
Lai nodrošinātu programmas ilgtspēju, skolēniem tiks piedāvāti informatīvie materiāli un darba lapas, kas ļaus turpināt aktualizēt veselīga dzīvesveida jautājumus arī pēc vizītes. Skolēniem būs pieejama arī LOK aplikācija ar izaicinājumiem un aktivitātēm veselīgā režīma nostiprināšanai.
Programmas saturs izstrādāts, konsultējoties ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru un Rīgas Stradiņa universitātes speciālistiem, lai nodrošinātu, ka visa informācija ir zinātnē un aktuālās tendencēs balstīta.