Ābola "Flyers" svin sesto uzvaru
Uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā trešdien izcīnīja Latvijas uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" komanda, kas savā laukumā pieveica Bufalo "Sabres" vienību.
"Flyers" mājās bija pārāki ar 5:2 (3:1, 2:1, 0:0), svinot sesto uzvaru pēdējās astoņās spēlēs.
Ābols laukumā pavadīja 12 minūtes un 28 sekundes, no kurām minūti un 37 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs sev atvēlētajā laikā izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu, uzvarēja trijos no sešiem iemetieniem, kā arī nopelnīja divas soda minūtes un neitrālu lietderības koeficientu.
Spēles piektajā minūtē Džeisons Zakers vairākumā vadībā izvirzīja "Sabres", bet perioda vidū mājinieki 59 sekunžu laikā guva trīs vārtus un izvirzījās vadībā ar 3:1 - precīzi vairākumā bija Treviss Koneknijs un Trevors Zīgrass, bet vienādos sastāvos - Bobijs Brinks.
Otrās trešdaļas ievadā Noa Keitss panāca 4:1, pēc desmit minūtēm Bairams Bouens vienus vārtus viesiem atguva, bet beigu rezultātu 5:2 vēl pēc nepilnas minūtes panāca Ouens Tipets.
"Flyers" ar 33 punktiem 26 spēlēs pakāpās uz ceturto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs svētdien, kad savā laukumā uzņems līgas līderi Kolorādo "Avalanche".