Šodien 23:33
Pļaviņš/Fokerots ar uzvaru sāk "Elite 16" turnīru Brazīlijā
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots trešdien Brazīlijā ar uzvaru sāka profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Elite 16" turnīru un nodrošināja vietu "play-off".
B apakšgrupas pirmajā spēlē Latvijas duets, kas turnīrā izsēts ar otro numuru, ar 2-1 (21:18, 18:21, 17:15) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušos poļus Pjotru Kantoru/Filipu Lejavu (23.).
Ceturtdien cīņā par pirmo vietu apakšgrupā latvieši spēkosies ar austriešiem Aleksandru Horstu/Moricu Pristavu-Telsnigu (11.).
Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnās par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā.
Turnīrs Itapemā ir šogad pēdējās "Elite 16" sacensības profesionālajā tūrē.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.