Lietuvas izlases basketbolists Gītis Radzevičs kļūst par Rodiona Kuruca komandas biedru Spānijā
Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" ir lauzusi līgumu ar ASV basketbolistu Hamidu Dialo un noslēgusi līgumu ar Lietuvas izlases uzbrucēju Gīti Radzeviču.
Klubs savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" ziņo, ka "Dialo ir lauzis līgumu un neturpinās darbu "Vitoria" komandā. Klubs uzsver, ka līguma laušanas process tika uzsākts pēc spēlētāja izteiktās vēlmes pamest klubu.
Savukārt, kā vēsta "Basketnews.com" basketbola apskatnieks Donats Urbons, tad no Viļņas "Rytas" uz "Baskonia" pāriet Lietuvas izlases pamatsastāva spēlētājs Radzevičs. Urbons ziņo, ka 30 gadus vecais vieglais uzbrucējs bija noslēdzis līgumu ar "Rytas", taču viņa līgumā 2025./2026. gada sezonai bija iekļauts punkts par iespēju pāriet uz Eirolīgas klubu. Urbons apstiprina, ka "Rytas" oficiāli ir paziņojusi par komandas bijušā kapteiņa aiziešanu no komandas.
✍️ Gytis Radzevičius, nuevo jugador de Baskonia hasta final de temporada— Kosner Baskonia (@Baskonia) December 3, 2025
📰 https://t.co/Nf4crQ4xYt
Ongi etorri, Gytis! 🔵🔴 pic.twitter.com/0QE1Y4BeaN
Radzevičs šosezon vidēji mačā sakrāja 11,6 punktus, ar 50% precizitāti metot divpunktu metienus, ar 44% precizitāti - trīspunktu metienus un 93% precizitāti - soda metienus. Viņš spēlē vidēji sakrāja arī 6,6 atlēkušās bumbas un divas rezultatīvas piespēles, kā arī efektivitātes koeficientu 14,8.
Radzevičs galvenā trenera Rima Kurtinaiša vadītās Lietuvas izlases rindās Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs novembra beigās vidēji 33 minūtēs mačā sakrāja 14 punktus, četras atlēkušās bumbas un efektivitātes koeficientu 13,5.
"Baskonia" Spānijas čempionātā ar četrām uzvarām astoņās spēlēs ieņem astoto vietu 18 komandu čempionātā, bet Eirolīgā ar bilanci 4-9 - 17. vietu 20 komandu turnīrā.