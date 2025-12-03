NBA čempione turpina dominēt, bijušais Porziņģa komandas biedrs ar sezonas spēli atnes uzvaru "Celtics"
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) līdervienība Oklahomasitijas "Thunder" otrdien izcīnīja savu 13. uzvaru pēc kārtas, viesos pieveicot Goldensteitas "Warriors" komandu.
"Thunder" izbraukumā uzvarēja ar 124:112 (32:26, 31:18, 28:44, 33:24), tiekot pie 21. panākuma šīs sezonas 22 spēlēs. NBA vēsturē labāks sezonas sākums ir padevies tikai "Warriors" komandai, kas 2015./2016. gada sezonu uzsāka ar 24 uzvarām pēc kārtas.
Otrdienas spēlē uzvarētāju rindās Šejs Gildžess-Aleksandrs guva 38 punktus, 22 punktus pievienoja Džeilens Viljamss, bet 21 punktu sakrāja Čets Holmgrens. "Warriors" sastāvā seši spēlētāji guva vismaz 13 punktus, bet rezultatīvākie ar 17 punktiem bija Pets Spensers un Brendins Podziemskis.
Citā spēlē ar 44 punktiem izcēlās Entonijs Edvardss, palīdzot Minesotas "Timberwolves" izbraukumā papildlaikā ar 149:142 (31:25, 27:43, 42:35, 29:26, 20:13) pieveikt Ņūorleānas "Pelicans" vienību. Vēl uzvarētāju sastāvā ar 26+13 izcēlās Rūdijs Gobērs, bet 18 punktus guva Nezs Rīds. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Treja Mērfija 33+15, kamēr 22 punktus guva Sadiks Bejs, bet pa 21 punktam katrs - Deriks Kvīns un Džeremaija Fīrss.
Vēl vienā mačā savu sezonas rezultatīvāko spēli aizvadīja Džeilens Brauns, ar 42 gūtiem punktiem sekmējot Bostonas "Celtics" uzvaru savā laukumā pār Ņujorkas "Knicks" komandu. Otrs rezultatīvākais mājinieku sastāvā ar 22 punktiem bija Deriks Vaits, kamēr "Knicks" rindās ar 35 punktiem izcēlās Mikals Bridžess, bet 29 punktus guva Karls-Entonijs Taunss.
