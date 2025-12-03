Latvijas biatlonisti Pasaules kausa posmā startē individuālajā distancē
Latvijas biatlonisti Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls un Aleksandrs Patrijuks šodien Zviedrijā Pasaules kausa posmā sacentīsies 20 kilometru individuālajā distancē.
Sacensības sāksies plkst. 16.30 pēc Latvijas laika, tās tiešraidē translējot televīzijas kanālam LTV7.
Rastorgujevs trasē dosies ar 34. numuru, Birkentāls - ar 47. numuru, bet Patrijukam ticis 83. numurs 103 sportistu konkurencē.
Pagājušajā sezonā sportisti vienu reizi sacentās 20 kilometru individuālajā distancē. Labāko rezultātu no latviešiem sasniedza Rastorgujevs, kurš izcīnīja trešo vietu, Birkentāls finišēja 45. vietā, bet Edgars Mise un Patrijuks ierindojās attiecīgi 73. un 95. pozīcijā.
Savukārt pasaules čempionātā individuālajā distancē Rastorgujevs bija 16. vietā, Birkentāls finišēja 48., Mise un Patrijuks ieņēma attiecīgi 61. un 94. vietu, kamēr par pasaules čempionu kļuva francūzis Ēriks Pero.
Pasaules kausa pirmā posma turpinājumā piektdien sievietes un sestdien vīrieši sacentīsies sprintā, bet svētdien notiks iedzīšanas sacensības.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Decembra vidū biatlonisti sacentīsies Hohfilcenē Austrijā, bet pēc nedēļas - Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.