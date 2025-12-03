Girgensona pārstāvētajai "Lightning" pārtrūkst garā uzvaru sērija, zaudē arī Balinska un Bļugera klubi
Septiņu uzvaru sērija otrdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) pārtrūka Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētajai Tampabejas "Lightning" komandai, kas viesos zaudēja Ņujorkas "Islanders" vienībai. Neveiksmes piedzīvoja arī Floridas "Panthers" un Vankūveras "Canucks".
"Lightning" izbraukumā piekāpās ar 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 13 minūtes un 10 sekundes, no kurām divas minūtes un astoņas sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja trīs metienus pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, zaudēja vienu ripu, piekāpās vienīgajā iemetienā un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Otrā perioda pirmajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Bo Horvats, bet noslēdzošās trešdaļas sestajā minūtē Entonijs Duklērs panāca 2:0. "Lightning" vienīgos vārtus spēles 57. minūtē guva Dominiks Džeimss. Mājinieku vārtsargs Iļja Sorokins atvairīja 29 no 30 metieniem, bet pretējos vārtos Andrejs Vasiļevskis tika galā ar 21 no 23 raidījumiem.
"Lightning" ar 34 punktiem 26 spēlēs ieņem otro vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Latvijas vārtsarga Artūra Šilova pārstāvēto Pitsburgas "Penguins" vienību.
Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē otrdien piedzīvoja Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis un viņa pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda, kas savā laukumā atzina Toronto "Maple Leafs" pārākumu. "Panthers" mājās piekāpās ar 1:4 (0:2, 1:0, 0:2), piedzīvojot trešo neveiksmi pēc kārtas.
Balinskis spēlēja 14 minūtes un četras sekundes, no kurām 57 sekundes laukumā pavadīja mazākumā. Aizsargs trīsreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, pazaudēja vienu ripu un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Uzvarētāju rindās pa vārtiem un rezultatīvai piespēlei iekrāja Trojs Stečers un Dakota Džošua, bet vēl pa reizei ripu mājinieku vārtos nogādāja Skots Losons un Džons Tavaress. "Panthers" vienīgos vārtus guva Sems Reinharts.
Pēdējo divu sezonu Stenlija kausa ieguvēja "Panthers" ar 25 punktiem 25 spēlēs ieņem pēdējo, 16. vietu Austrumu konferencē. Nākamo maču Floridas vienība aizvadīs naktī uz piektdienu, kad savā laukumā uzņems Nešvilas "Predators" hokejistus.
Tāpat trešo zaudējumu pēc kārtas otrdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) piedzīvoja Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" vienība, kas viesos ar 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) piekāpās Kolorādo "Avalanche" komandai.
"Canucks", kas joprojām spēlē bez savainotā Bļugera, šī bija sestā neveiksme pēdējos septiņos mačos, savukārt "Avalanche" pie punktiem tika jau 17. spēlē pēc kārtas, kas ir vienības otra garākā iekrāto punktu sērija kluba vēsturē.
Bļugers šosezon traumu dēļ piedalījies tikai divās NHL spēlēs, kurās izcēlies ar vienu vārtu guvumu. Pēdējo reizi laukumā 31 gadu vecais latviešu uzbrucējs devās oktobra vidū. Pagaidām nav zināms, kad latvietis atgriezīsies laukumā.
Otrdienas mačā mājinieku rindās divus vārtus guva Neitans Makinons, kurš ar 22 precīziem metieniem ir šīs sezonas labākais līgas snaiperis, bet vienus vārtus guva Broks Nelsons. "Canucks" vienīgo ripu mājinieku vārtos nogādāja Līnuss Kārlsons.
Vankūveras vienība ar 23 punktiem 27 spēlēs ieņem 14. vietu Rietumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Jūtas "Mammoth" hokejistus.