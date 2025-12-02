Dainis Krištopāns sekmē "Melsungen" uzvaru EHF Eiropas līgas spēlē
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns otrdien guva divus vārtus Vācijas kluba "Melsungen" uzvarā Eiropas Handbola federācijas (EHF) Eiropas līgas mačā. "Melsungen" E grupas spēlē viesos ar 30:26 (13:11) pārspēja Lisabonas "Benfica". Krištopāns realizēja divus no četriem metieniem.
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar astoņiem gūtiem vārtiem bija Nikolajs Enderleits, kamēr vēl septiņi precīzi metieni padevās Mohamedam Darmulam. Lisabonas komandā ar deviņiem vārtiem izcēlās Reiniers Taboada.
E grupā pirmo vietu ar sešām uzvarām tikpat mačos, iekrājot 12 punktus, izcīnīja "Melsungen", kas nodrošinājusi vietu nākamajā kārtā, pa sešiem punktiem izcīnīja "Benfica" un Budapeštas "Ferencvarosi", bet pēc sešiem zaudējumiem bez punktiem palika Karlskrona".
Pagājušajā sezonā par EHF Eiropas līgas čempioniem kļuva Vācijas kluba "Flensburg-Handewitt" handbolisti, bet "Melsungen" ieņēma ceturto vietu.
