Tallinas kluba fans tur krekliņu ar Mārtiņa Meiera uzvārdu (foto: TalTech ALEXELA / Facebook)
Basketbols
Šodien 23:29
Mārtiņš Meiers vairs nespēlēs Tallinas "TalTech"/"Alexela"
Latvijas basketbolists Mārtiņš Meiers neturpinās pārstāvēt Igaunijas klubu Tallinas "TalTech"/"Alexela", otrdien pavēstīja Tallinas vienība. Meiers pievienojās "TalTech"/"Alexela" pirms šīs sezonas. Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) viņš devās laukumā deviņās spēlēs, vidēji izceļoties ar 9,1 punktu un 3,8 atlēkušajām bumbām.
Pagājušās sezonas ievadā 34 gadus vecais basketbolists aizvadīja vienu spēli "Saldus" kluba rindās pēc spēka otrajā Latvijas līgā, bet pēc tam pievienojās Tallinas "Kalev"/"Cramo, kurā iepriekš spēlēja 2022./2023. gada sezonā, palīdzot komandai kļūt par Igaunijas čempioni.
Karjeras laikā Meiers spēlējis arī Latvijas klubos "Ventspils", "Liepājas lauvas", "VEF Rīga" un "Rīgas zeļļi", bet ārzemēs spēlējis Polijā, Vācijā, Melnkalnē, Kazahstānā, Francijā un Beļģijā.
Latvijas izlasē Meiers laika posmā no 2011. gada līdz 2021. gadam aizvadīja 63 oficiālos mačus, vidēji spēlē iekrājot 8,3 punktus.