Spānijas dāmas sakauj vācietes un otro reizi pēc kārtas uzvar UEFA Nāciju līgā
Spānijas sieviešu futbola izlase otrdien Madridē otro reizi pēc kārtas triumfēja UEFA Nāciju līgā. Fināla atbildes spēlē spānietes savā laukumā ar 3:0 (0:0) apspēlēja Vāciju, divu maču summā gūstot panākumu ar 3:0.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām aptuveni 16 minūtēm mājinieces vadībā izvirzīja Klaudija Pinja, bet septiņas minūtes vēlāk pārsvaru dubultoja Viktorija Lopesa. Pinja 74. minūtē izcēlās ar vēl vienu precīzu sitienu, panākot 3:0 Spānijas labā.
Savukārt cīņā par trešo vietu Zviedrija mājās ar 2:1 (0:0) pamatlaikā pārspēja Franciju, divu maču summā panākot neizšķirtu 3:3, bet papildlaikā ar 1:0 (0:0) pārākas bija francūzietes, izcīnot arī uzvaru divu spēļu summā ar 4:3.
Otrā puslaika ievadā 53. minūtē Klara Mateo panāca 1:0 Francijas labā. Tuvojoties spēles izskaņai, 84. minūtē rezultātu izlīdzināja Evelina Ījeha, un kompensācijas laika ievadā Zviedriju vadībā izvirzīja Rusula Kafadži, panākot neizšķirtu divu spēļu summā, bet papildlaikā 106. minūtē Francijai uzvaru atnesa Kelī Gago.
Pērn Spānija finālā ar 2:0 uzvarēja Franciju, bet cīņā par trešo vietu Vācija ar 2:0 bija pārāka pār Nīderlandi.