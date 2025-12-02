NHL līderes "Avalanche" uzbrucējs Makinons atzīts par līgas novembra labāko spēlētāju
Kolorādo "Avalanche" uzbrucējs Neitans Makinons atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) novembra mēneša labāko spēlētāju, vēsta turnīra rīkotāji. Novembra otrās spožākās zvaigznes tituls ticis Dalasas "Stars" uzbrucējam Džeisonam Robertsonam, kamēr bet par trešo labāko atzīts Čikāgas "Blackhawks" uzbrucējs Konors Bedārds.
Nathan MacKinnon, Jason Robertson and Connor Bedard have been named the NHL’s “Three Stars” for the month of November.— NHL Public Relations (@NHLPR) December 2, 2025
Makinons novembrī 13 aizvadītajās spēlēs iekrāja 26 (11+15) rezultativitātes punktus, noslēdzot mēnesi ar lietderības koeficientu +20. Viņš tika pie rezultativitātes punktiem 11 no 13 mačos, trīs spēlēs pēc kārtas tiekot pie vismaz pie trīs punktiem.
"Avalanche" novembrī izcīnīja 11 uzvaras un piedzīvoja divas neveiksmes un ir līgas labākā komanda.
Savukārt Robertsons novembrī 15 aizvadītajās spēlēs ar 13 precīziem metieniem bija labākais vārtu guvējs un iekrāja 26 (13+13) punktus, kā arī izdarīja visvairāk metienus pa pretinieku vārtiem mēneša nogrieznī, raidot ripu pa pretinieku vārtiem 62 reizes.
Tikmēr Bedārds 14 spēlēs iekrāja desmit gūtus vārtus un 13 rezultatīvas piespēles, kļūstot par otro "Blackhawks" spēlētāju pēdējo 25 gadu laikā, kuram mēneša laikā izdevies tikt pie vismaz 23 rezultativitātes punktiem.