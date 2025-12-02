Estere Volfa izcīna 28. vietu Pasaules kausa posmā individuālajā distancē, triumfē itāliete Vīrere
Latvijas biatloniste Estere Volfa otrdien Estešundā Pasaules kausa posmā 15 kilometru individuālajā distancē izcīnīja 28. vietu, kamēr Elza Bleidele un Baiba Bendika ierindojās attiecīgi 60. un 79. pozīcijā. Uzvaru izcīnīja Itālijas sportiste Doroteja Vīrere, kura pieļāva pa vienai kļūdai pirmajā šaušanā guļus un pirmajā šaušanā stāvus un finišu sasniedza pēc 43 minūtēm un astoņām minūtēm.
Otro vietu, zaudējot 0,3 sekundes un nopelnot tikai vienu soda minūti, izcīnīja somiete Sonja Leinamo, bet francūziete Kamilla Benē arī ar vienu kļūdu šaušanā atpalika no itālietes 8,4 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Volfa abās šaušanās guļus aizvēra visus mērķus, un pirmajā šaušanā stāvus latviete šāva garām vienu reizi, bet otrajā pieļāva divas kļūdas un ar trīs soda minūtēm finišā piekāpās uzvarētājai divas minūtes un 57,3 sekundes, kas deva 28. vietu.
Bleidele pirmajā šaušanā guļus kļūdījās divas reizes, šaušanā stāvus pievienoja vienu soda minūti, bet otrajā šaušanā guļus aizvēra visus mērķus. Otrajā šaušanā stāvus viņa kļūdījās vēl vienu reizi un atpalika no Vīreres piecas minūtes un 35,5 sekundes.
Bendika jau pirmajā šaušanā nopelnīja vienu soda minūti, bet pirmajā ugunslīnijā guļus kļūdījās trīs reizes. Noslēdzošajās divās šaušanās viņa pievienoja vēl pa divām soda minūtēm un zaudēja uzvarētājai septiņas minūtes un 30,9 sekundes.
Pagājušajā sezonā Bendika vienīgajā startā šajā distancē Rūpoldingā sasniedza 75. labāko rezultātu, bet pasaules čempionātā ieņēma 25. vietu.
Volfa Rūpoldingā ieņēma 54. vietu, bet Bleidelei, kura pasaules čempionātā Lencerheidē ieņēma 78. vietu, šī Pasaules kausā būs debija 15 kilometru distancē.
Pagājušajā sezonā par Pasaules kausa uzvarētāju individuālajā distancē kļuva Francijas biatloniste Lū Žanmono, apsteidzot vācieti Francisku Preisu un tautieti Oseanu Mišlonu. Sanita Buliņa kopvērtējumā ieņēma 62., bet Bendika - 65. vietu.
Pasaules čempionātā šajā disciplīnā uzvaru svinēja francūziete Žilija Simona, apsteidzot Ellu Halvarsoni no Zviedrijas un Žanmono.
Trešdien individuālajā distancē sacentīsies vīrieši, piektdien sievietes un sestdien vīrieši sacentīsies sprintā, bet svētdien notiks iedzīšanas sacensības.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Decembra vidū biatlonisti sacentīsies Hohfilcenē Austrijā, bet pēc nedēļas - Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.