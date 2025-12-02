Kristaps Miķelsons labo 11 gadus vecu Latvijas rekordu peldēšanā, kas gan nepalīdz iekļūt Eiropas čempionāta pusfinālā
Latvijas peldētāji otrdien Polijā bija tālu no tā, lai sasniegtu pusfinālus Eiropas čempionātā peldēšanā 25 metru baseinā.
100 metros brasā Kristaps Miķelsons priekšsacīkstēs finišēja 58,91 sekundē. Lai gan viņš par 0,18 sekundēm laboja 2014. gadā Nikolaja Maskaļenko uzstādīto Latvijas rekordu, tas deva tikai 43. vietu 67 dalībnieku konkurencē. Šajā distancē startēja arī Kristaps Čilipāns, kurš tika diskvalificēts.
Tikmēr 50 metros tauriņstilā Ārons Roderts ar finišu 23,62 sekundēs laboja personīgo rekordu un bija 39. vietā 55 peldētāju konkurencē. 4x50 metru brīvā stila stafetē vīriešiem Latvijas kvartets - Kristaps Miķelsons, Emīls Krampe, Ārons Roderts un Ronens Kermans - finišēja vienā minūtē un 30,45 sekundēs, ieņemot 15. vietu no 18 dalībniekiem.
Eiropas čempionāts Ļubļinā norisināsies līdz šīs nedēļas beigām. Latvijas sportisti startēs vēl 100 metru kompleksajā peldējumā, 200 metros brasā, 100 metros uz muguras, 200 metru kompleksajā peldējumā, 400 metru kompleksajā peldējumā, 50 metros uz muguras, 50 metros brasā un 4x50 metru kombinētajā stafetē.