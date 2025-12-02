"Hawks" bez Porziņģa minimāls zaudējums pret Austrumu konferences līdervienību
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien slimības dēļ nespēlēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Hawks" viesos ar rezultātu 98:99 (27:25, 22:25, 19:24, 30:25) piekāpās Detroitas "Pistons" komandai.
Atlantas vienības rindās rezultatīvākais bija Džeilens Džonsons, kurš guva 29 punktus, izcīnīja 13 bumbas zem groziem un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles. 26 punktus pievienoja Nikeils Aleksanders-Vokers, bet 20 punktus guva Onjeka Okongvu. "Pistons" komandā ar 21+11 izcēlās Džeilens Durens, 18 punktus pievienoja Keids Kaningems, bet 17 punktus sakrāja Ronalds Holands.
"Hawks" ar 13 uzvarām 22 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Losandželosas "Clippers" basketbolistus.
Klīvlendas "Cavaliers" aizsargs Donovans Mičels guva 43 punktus, palīdzot Klīvlendas "Cavaliers" izbraukumā pieveikt Indiānas "Pacers" komandu ar 119:135 (25:37, 29:29, 36:33, 29:36), kurai piedzīvojot 17 zaudējumu 21 mačā.
Mičels uzvarētāju rindās realizēja 16 no 27 metieniem no spēles un 43 punktiem pievienoja deviņas atlēkušās bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles. Vēl "Cavaliers" sastāvā ar 27 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām atzīmējās Džeilons Taisons, bet pa 13 punktiem guva De'Andrē Hanters un Evans Moblijs. "Pacers" vienībā rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Paskāls Siakams, bet 21 punkts Endrū Nembhardam.
Citā pirmdienas spēlē Nikola Jokičs tika pie sava šīs sezonas 11. "triple double", tomēr tas neglāba viņa pārstāvēto Denveras "Nuggets" vienību no zaudējuma savā laukumā Dalasas "Mavericks" komandai ar 121:131 (41:27, 27:42, 36:33, 17:29).
Jokičs izcēlās ar 29 punktiem, savu sezonas rekordu 20 atlēkušajām bumbām zem groziem un 13 rezultatīvām piespēlēm. Vēl 28 punktus mājiniekiem guva Spensers Džounss, bet 15 - Peitons Vatsons. Uzvarētāju sastāvā Entonijs Deiviss aizvadīja savu šīs sezonas rezultatīvāko spēli, iekrādams 32 punktus un 13 bumbas zem groziem. Raiens Nembhards pievienoja 28 punktus un atdeva desmit rezultatīvas piespēles, abos rādītājos sasniedzot savas NBA karjeras rekordus, bet drafta pirmais numurs Kūpers Flegs izcēlās ar 24 punktiem un astoņām bumbām zem groziem.
Vēl vienā mačā ar 37 punktiem, no kuriem 18 pēdējā ceturtdaļā, izcēlās Desmonds Beins, palīdzot Orlando "Magic" savā laukumā ar 125:120 (29:26, 24:27, 32:32, 40:35) pārspēt Čikāgas "Bulls" basketbolistus. Beins realizēja 12 no 17 metieniem no spēles un visus desmit soda metienus, kā arī sakrāja sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles. Vēl 25 punktus uzvarētājiem guva Francs Vāgners, 22 - Entonijs Bleks, bet 17 punkti Vendela Kārtera jaunākā kontā. "Bulls" sastāvā 22 punktus guva Džošs Gidijs, 21 - Mats Buzelis, bet pa 20 punktiem - Tre Džonss un Nikola Vučevičs, kura rēķinā arī 11 atlēkušās bumbas.