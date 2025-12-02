Merzļikina sekmē "Blue Jackets" uzvaru pār "Devils"; Ābols zaudē pingvīniem bez Šilova. VIDEO
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins pirmdien atvairīja 30 metienus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" viesos ar rezultātu 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) uzvarēja Ņūdžersijas "Devils" komandu un pārtrauca četru zaudējumu sēriju.
Merzļikins tika galā ar 30 no 33 pretinieku metieniem, atvairot 90,9% raidījumu. Divus vārtus pirmdienas spēlē "Blue Jackets" rindās guva Šons Monahans, 1+2 sakrāja Čārlijs Koils, pie 1+1 tika Mailzs Vuds, bet vieni vārti Dentona Mateičaka kontā. "Devils" rindās ar precīziem metieniem izcēlās Niko Hišīrs, Ondržejs Palāts un Timo Meiers.
Latviešu vārtsargam šī bija desmitā spēle šosezon, kurās izcīnītas piecas uzvaras. Merzļikins šajā sezonā ticis galā ar 89,5% metienu, vidēji spēlē savos vārtos ielaižot 3,50 ripas. NHL karjeras laikā viņam 254 spēlēs ir 99 uzvaras, no kurām 11 ir "sausās", vidēji zaudēti 3,21 vārti mačā un atvairīti 90,1% metienu.
"Blue Jackets" ar 29 punktiem 26 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Detroitas "Red Wings".
Tikmēr trīs uzvaru sērija pārtrūka latviešu uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvētajai Filadelfijas "Flyers" komandai, kas savā laukumā piekāpās vārtsarga Artūra Šilova vienībai Pitsburgas "Penguins" ar rezultātu 1:5 (0:1, 1:2, 0:2). Latviešu vārtsargs šajā mačā palika uz rezervistu soliņa.
Ābols laukumā pavadīja 13 minūtes un 19 sekundes, no kurām 15 sekundes spēlēja vairākumā un 19 sekundes mazākumā. Latviešu uzbrucējs nopelnīja divas soda minūtes, pielietoja vienu spēka paņēmienu, uzvarēja 11 no 16 iemetieniem un spēli noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Uzvarētāju rindās kapteinis Sidnijs Krosbijs guva divus vārtus, Braiens Rasts atzīmējās ar trim (1+2) punktiem, bet vēl pa vārtiem guva Tomass Novaks un Kevins Heiss. "Penguins" vārtos Tristans Džarijs tika galā ar 28 no 29 mājinieku metieniem, vienīgo reizi kapitulējot pēc Taisona Forstera metiena skaitliskajā vairākumā.
Šajā sezonā Ābols laukumā devies 20 mačos, kuros izcēlies ar vienu vārtu guvumu, deviņām soda minūtēm un negatīvu lietderības koeficientu -6.
"Flyers" šajā spēlē izmantoja vienu no septiņiem skaitliskajiem vairākumiem, bet "Penguins" - trīs no četriem. Gan "Penguins", gan "Flyers" 25 spēlēs izcīnījuši 31 punktu, ieņemot attiecīgi piekto un sesto pozīciju Austrumu konferencē.
Ar četriem rezultativitātes punktiem citā spēlē izcēlās Tailers Tofoli, palīdzot Sanhosē "Sharks" vienībai savā laukumā pārspēt Jūtas "Mammoth" komandu. "Sharks" izcīnīja uzvaru ar 6:3 (3:2, 3:0, 0:1), bet Tofoli atzīmējās ar diviem gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm. Vēl uzvarētāju sastāvā pa trim punktiem sakrāja Vils Smits (2+1) un Maklīns Selebrīni (0+3), bet pa vārtiem guva arī Ādams Godets un Pavols Regenda, kuram šī bija debija "Sharks" rindās. Viesu sastāvā divus vārtus guva Losons Krūss, bet vienus - Džons Džeisons Peterka.
Citā mačā Bufalo "Sabres" savā laukumā ar 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) pārspēja Vinipegas "Jets" vienību. Mājinieku panākumu ar 2+1 sekmēja Džošs Noriss, bet vēl pa ripai pretinieku vārtos nogādāja Džeisons Zakers, Bouens Bairams un Alekss Taks, kamēr viesu rindās vienīgais precīzais metiens Kaila Konora kontā.
Tikmēr zaudējumu savā laukumā pirmdien piedzīvoja Sentluisas "Blues" hokejisti, kuri ar 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) piekāpās Anaheimas "Ducks". Mājinieku vienīgos vārtus guva Džordans Kairū, bet "Ducks" sastāvā izcēlās Meisons Maktavišs, Pāvels Mintjukovs, Leo Kārlsons un Kriss Kraiders.