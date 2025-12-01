Somijas basketbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē pārspēj Franciju
Somijas vīriešu basketbola izlase pirmdien savā laukumā Espo 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē ar 83:76 (19:20, 26:17, 19:16, 27:15) pārspēja Franciju.
Viesi bija ieguvuši pārsvaru ar 32:22, bet Somijas izlase vadību atguva ceturtās ceturtdaļas vidū, Uzvarētājiem Edons Madžuni guva 20 punktus, bet vairākas sezonas Latvijas klubā "VEF Rīga" aizvadījušais centra spēlētājs Aleksanders Madsens - 14 punktus. Francijai rezultatīvākais ar 11 punktiem bija Metjū Strazels.
Otrā grupas spēlē pirmdien Beļģija savā laukumā tiksies ar Ungāriju. F grupas spēlē Vīnē plkst. 21.20 pēc Latvijas laika Latvijas izlase tiksies ar Austriju, maču tiešraidē translējot televīzijas kanālam LTV7 un "Go3 Sport 1".
Tāpat kā divos iepriekšējos turnīros arī 2027. gadā Pasaules kausa izcīņā piedalīsies 12 Eiropas komandas, kuras tiek noskaidrotas vairākās kvalifikācijas kārtās. Kvalifikācijas pirmajā kārtā piedalās astoņās grupās sadalītas 32 komandas, aizvadot divu apļu turnīru.