Spēlētāja klubam pievienojās septembra vidū.
Basketbols
Šodien 18:09
"TTT Rīga" pārtraukusi sadarbību ar Dānijas basketbolisti Svanholmu
Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) pirmās divīzijas komanda "TTT Rīga" pārtraukusi sadarbību ar Dānijas basketbolisti Lēnu Svanholmu.
Spēlētāja klubam pievienojās septembra vidū. ""TTT Rīga" ir pārtraukusi sadarbību ar centra spēlētāju Lēnu Svanholmu," ziņo klubs. Astoņās WBBL spēlēs Svanholma vidēji 11,8 minūtēs mačā sakrāja 4,8 punktus, 2,1 atlēkušo bumbu, 0,6 rezultatīvas piespēles, 0,3 bloķētus metienus un 0,5 pārķertas bumbas.
Piecos Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa mačos dāniete vidēji 8,2 minūtēs laukumā sakrāja 0,4 punktus, 1,6 atlēkušo bumbu, 0,2 rezultatīvas piespēles un 0,2 bloķētus metienus.
"TTT Rīga" WBBL ar sešām uzvarām astoņās spēlēs turnīra tabulā ieņem otro vietu, bet FIBA Eirokausa grupas turnīrā ar divām uzvarām sešās spēlēs izcīnīja trešo vietu, nākamajā turnīra kārtā neiekļūstot.