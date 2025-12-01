Džonstonam "hat-trick" sekmē "Stars" ceturto uzvaru pēc kārtas
Vaiats Džonstons svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcēlās ar trīs gūtiem vārtiem un palīdzēja Dalasas "Stars" izcīnīt ceturto uzvaru pēc kārtas.
Dalasieši savā laukumā ar rezultātu 6:1 (0:0, 3:1, 3:0) uzvarēja Otavas "Senators". Divus no vārtiem Džonstons guva vairākumā, un šajā elementā viņš šosezon izcēlies 12 reizes, kas ir labākais rādītājs līgā. Tāpat Džonstons asistēja vēl vienā vārtu guvumā. Savā 400. karjeras spēlē Džeisons Robertsons guva vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles. Mājiniekiem ar gūtiem vārtiem izcēlās arī Mavriks Burks un Džeimijs Bens, bet trīs gūtos vārtos asistēja Miko Rantanens. Viesiem vienīgos vārtus guva Džeiks Sandersons.
Citā spēlē ar četriem punktiem - diviem vārtiem un divām piespēlēm - izcēlās Konors Bedārds, kamēr Čikāgas "Blackhawks" mājās ar 5:3 (1:3, 2:0, 2:0) uzvarēja Anaheimas "Ducks". Bedārds trešā perioda vidū izvirzīja mājiniekus vadībā un pēc tam meta ripu tukšos vārtos, nodrošinot "Blackhawks" komandai uzvaru. Čikāgas vienībā vārtus guva arī Tailers Bertuci, Raiens Grīns un Koltons Daks. Pēc nospēlētām 47 sekundēm laukuma saimnieki bija jau iedzinējos ar 0:2, jo ar ātriem vārtu guvumiem izcēlās Katers Gotjē un Olens Zelvēgers, bet 11. minūtē trešo ripu iemeta Kriss Kreiders.
Tikmēr Nikolajs Ēlerss papildlaikā guva spēles vienīgos vārtus, Karolīnas "Hurricanes" mājās ar 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) pārspējot Kalgari "Flames". Vārtsargs Brendons Basi savā karjeras astotajā spēlē pirmo reizi palika nepārspēts, jo atvairīja visus 15 pretinieku metienus.
Vēl svētdien Vašingtonas "Capitals" viesos ar 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) uzvarēja Ņujorkas "Islanders". "Capitals" komandā ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Toms Vilsons.