"Hawks" bez Porziņģa otrajā papildlaikā nolauž Embīdu, Maksiju un "76ers"
Atlantas "Hawks" komanda svētdien bez Kristapa Porziņģa izcīnīja uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā.
"Hawks" viesos ar rezultātu 142:134 (25:29, 32:29, 26:31, 32:26, 11:11, 16:8) otrajā pagarinājumā pārspēja Filadelfijas "76ers". Porziņģis saslimšanas dēļ nepiedalījās otrajā "Hawks" spēlē, izlaižot devīto maču šajā sezonā.
Džeilens Džonsons viesiem otrajā pagarinājumā realizēja divus tālmetienus pēdējās minūtēs un visā mačā guva 41 punktu, kā arī izcīnīja 14 atlēkušās bumbas un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles. Nikeilam Aleksandram-Volkeram bija 34 punkti, astoņas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.
"76ers" komandā Tairīss Maksijs guva 44 punktus, atdeva deviņas rezultatīvas piespēles un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, Kventinam Graimsam bija 28 punkti un desmit bumbas zem groziem. Pēc deviņu maču izlaišanas mājinieku rindās laukumā atgriezās Žoels Embīds, kurš 30 minūtēs guva 18 punktus.
"Hawks" ar 13 uzvarām 21 spēlē ieņem piekto vietu Austrumu konferencē, kur "76ers" ar desmit uzvarām 19 mačos ir devītā. Nākamajā mačā "Hawks" jau pirmdien viesosies pie Austrumu konferences līderes Detroitas "Pistons".
Tikmēr Losandželosas "Lakers" komanda svētdien izcīnīja septīto uzvaru pēc kārtas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlēs. "Lakers" mājās ar 133:121 (46:27, 31:30, 31:35, 25:29) uzvarēja Ņūorleānas "Pelicans".
Losandželosas vienībā Luka Dončičs izcēlās ar 34 punktiem, 20 no tiem pirmajā ceturtdaļā. Slovēņu basketbolists arī izcīnīja 12 bumbas zem groziem un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles. Vēl uzvarētājiem Ostinam Rīvsam bija 33 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles, Deandrē Eitons guva 22 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, kamēr Rui Hačimuram bija 14 punkti. Lebrons Džeimss nespēlēja kreisās kājas pēdas sāpju dēļ. Pretinieku rindās Sadiks Bejs guva 22 punktus un izcīnīja 11 bumbas zem groziem, bet Braisam Makgovensam bija 23 punkti. Arī "Pelicans" neiztika bez iztrūkumiem sastāvā, jo traumu dēļ nespēlēja Zaions Viljamsons, Trejs Mērfijs un Džordans Pūls.
Tikmēr pašreizējā čempione un līgas līdere Oklahomasitijas "Thunder" izcīnīja 12. uzvaru pēc kārtas, viesos ar rezultātu 123:115 (24:19, 30:36, 31:32, 38:28) pārspējot Portlendas "Trail Blazers". "Thunder" komandā Šejs Gildžess-Aleksandrs guva 26 punktus, bet Četam Holmgrēnam bija 19 punkti un deviņas atlēkušās bumbas. Aizvadot otro maču pēc plaukstas locītavas operācijas, Džeilens Viljamss 34 minūtēs guva 16 punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas. Portlendas vienībā ar 31 punktu, 19 bumbām zem groziem un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Deni Avdija, 19 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Tumani Kamarā, bet 18 punkti bija Džerami Grāntam.
"Thunder" ar 20 uzvarām 21 mačā ir pirmā Rietumu konferencē, kur 19 spēlēs 15 uzvaras svinējusī "Lakers" ir otrā.