Kārlis Šiliņš Latvijas spēlē pret Austriju aizstās karjeru noslēgušo kapteini Dairi Bertānu, kura funkcijas pildīs Rihards Lomažs
Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvā mačā ar Austriju valstsvienības rindās karjeru noslēgušo Dairi Bertānu aizstās Kārlis Šiliņš, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS). Latvijas basketbolisti pirmdien 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrajā spēlē viesosies pie Austrijas. F grupas mačs sāksies plkst. 21.20 pēc Latvijas laika.
Pirms gaidāmā mača ar Austriju Latvijas izlases sastāvā tika iekļauts Šiliņš, kurš nebija pieteikumā pret Nīderlandi. Savukārt par jauno valstsvienības kapteini tika izraudzīts Rihards Lomažs.
Abas komandas kvalifikācijas ciklu sāka ar zaudējumiem. Piektdien Latvijas basketbolisti, savu pēdējo maču valstsvienības rindās aizvadot Dairim Bertānam, mājās ar 78:86 zaudēja Nīderlandei, bet Austrija izbraukumā ar 78:90 atzina Polijas pārākumu.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisināsies Katarā.
Latvijas izlases galvenajam trenerim Sito Alonso izlasē palīdz treneri Roberts Štelmahers, Artūrs Visockis-Rubenis, Kaspars Vecvagars un Dāvis Čoders un fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs spēlē ar Austriju:
Adrians Andževs, Kristaps Ķilps (visi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Anžejs Pasečņiks ("Lioneers", Taivāna), Toms Leimanis (bez kluba), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Rodijs Mačoha ("Rīgas zeļļi"), Kārlis Šiliņš ("Trabzonspor", Turcija).