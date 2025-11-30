Mikeila Šifrina uzvar Pasaules kausa posma kalnu slēpšanā slaloma sacensībās
Titulētā ASV sportiste Mikeila Šifrina uzvarēja svētdien Pasaules kausa posmā kalnu slēpošanā slaloma sacensībās, trešo reizi pēc kārtas triumfējot šosezon slalomā.
Šifrina bija labākā pēc pirmās trases, iekrājot 0,28 sekunžu pārsvaru pār tuvāko sekotāju šveicieti Vendiju Holdeneri. Otrajā trasē amerikāniete tika pie otrā labākā laika, kas summā ļāva viņai nosargāt pirmo pozīciju, finišējot minūtē un 48,75 sekundēs.
Otrā, divu braucienu summā zaudējot 1,57 sekundes, bija vāciete Lēna Dirra, bet Albānijas pārstāve Lara Kolturi piekāpās Šifrinai 1,85 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Šifrina, kura šosezon uzvarējusi visās trīs aizvadītajās slaloma sacensībās, ar 368 punktiem ir Pasaules kausa kopvērtējuma līdere.
Šajās sacensībās ASV Latvijas sportistes nestartēja. Novembra vidū Dženifera Ģērmane, atgriežoties es sacensībās pēc teju gadu ilgas pauzes, Somijā otrajā trasē sasniedza piekto labāko rezultātu un divu braucienu summā izcīnīja 21. vietu, bet nedēļu vēlāk Austrijā ierindojās 14. pozīcijā.