Roberts Krūzbergs izcīna devīto vietu šorttreka Pasaules kausa sacensībās 1000 metros
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs svētdien Nīderlandē guva devīto vietu Pasaules šorttreka tūres sezonas pēdējā, ceturtā posma 1000 metru distancē. Krūzbergs iepriekš bija nodrošinājis vietu ceturtdaļfinālā, kurā svētdien savā slidojumā bija nepārspēts.
Pusfinālā latvietis pirmajos apļos bija piektais, pēdējais, bet pēc tam caur ārmalu ielauzās trešajā pozīcijā. Cīņā par otro vietu viņš krita un nefinišēja, tādējādi posmu noslēdzot B finālā. Tajā, četriem sportistiem sadalot sesto līdz devīto vietu, Krūzbergs finišēja pēdējais.
Kopvērtējumā sezonas griezumā Krūzbergs 1000 metros bija desmitajā vietā.
Šosezon no Latvijas sportistiem Pasaules tūrē startē Reinis Bērziņš, Roberts Krūzbergs, Linards Reinis Laizāns, Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone. Sezonas pirmie divi posmi notika Monreālā, bet trešais Gdaņskā, iepriekšējos etapos Krūzbergam izcīnot divas piektās vietas 1000 un 1500 metros.
Posmos šorttrekisti cīnās par ceļazīmēm uz nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm. 500 un 1000 metros tiek sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs - pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas.
Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais. Vienreiz viņš bija otrais arī 1500 metros un vienreiz - trešais 500 metros.