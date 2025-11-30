Kristaps Porziņģis šosezon izlaidis 8 no 20 "Hawks" spēlēm
Basketbols
Šodien 17:15
Porziņģis turpina sēdēt malā, nepiedalīsies arī "Hawks" nākamajā spēlē Filadelfijā
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis saslimšanas dēļ nepiedalīsies Atlantas "Hawks" nākamajā spēlē, liecina Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) publicētais savainoto spēlētāju saraksts. "Hawks" naktī uz pirmdienu plkst. 1 pēc Latvijas laika viesosies pie Filadelfijas "76ers".
Porziņģis nepiedalījās arī iepriekšējā spēlē, kurā "vanagi" ar 130:123 uzvarēja Klīvlendas "Cavaliers" komandu.
Šosezon Porziņģis piedalījies 12 no 20 "Hawks" spēlēm un vidēji 26 minūtēs guvis 18,7 punktus, izcīnījis 5,9 atlēkušās bumbas, atdevis 3,3 rezultatīvas piespēles un bloķējis 1,6 metienus.
"Hawks" ar 12 uzvarām 20 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē.