Vilmanim trīs rezultativitātes punkti "Checkers" uzvarā; arī Tralmaks turpina gūt vārtus
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis piektdien guva vārtus un divreiz rezultatīvi piespēlēja Šarlotas "Checkers" uzvarā savā laukumā Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā, bet Eduards Tralmaks guva vārtus viņa pārstāvētās Grendrepidsas "Griffins" uzvarā savā laukumā.
"Checkers" ar 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) pārspēja Toronto "Marlies".
Vilmanis rezultatīvi piespēlēja Breta Čorska vārtu guvumā 23 sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām, mājiniekiem panākot 2:1, kā arī piedalījās divu pēdējo spēles vārtu gūšanā. 29. minūtē guva vārtus, bet 64 sekundes pirms otrā pārtraukuma rezultatīvi piespēlēja Čorska otrajā vārtu guvumā un tika atzīts par mača otro labāko spēlētāju.
Uzbrucējs divreiz meta pa vārtiem un spēli beidza ar +/- rādītāju +3.
Šosezon 16 AHL spēlēs Vilmanis ir sakrājis desmit (3+7) rezultativitātes punktus un +/- rādītāju +10.
"Griffins" ar 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) pārspēja Aiovas "Wild".
Tralmaks 15. minūtē vairākumā panāca 2:0.
Uzbrucējs vārtus guva ar vienu no diviem metieniem.
Šosezon uzbrucējs 17 AHL spēlēs šosezon ir sakrājis 12 (10+2) rezultativitātes punktus un +/- rādītāju +7.
"Griffins" ar 31 punktu 17 mačos ieņem pirmo vietu Rietumu konferencē, bet "Checkers" ar 22 punktiem 16 spēlēs ir septītā Austrumu konferencē.