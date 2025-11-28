Anastasija Sevastova Tranavas ITF turnīra ceturtdaļfinālā zaudē baltkrievietei Falei
Latvijas sieviešu tenisa trešā rakete Anastasija Sevastova.
Anastasija Sevastova Tranavas ITF turnīra ceturtdaļfinālā zaudē baltkrievietei Falei

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova piektdien Slovākijā cieta zaudējumu Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-75 sērijas turnīra ceturtdaļfinālā.

Sevastova, kura WTA rangā atrodas 204. vietā un turnīrā bija izsēta ar astoto numuru, ar 4-6, 3-6 piekāpās pasaules ranga 335. vietas īpašniecei baltkrievietei Aļonai Falei. Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Sevastova nopelnīja 16 pasaules ranga punktus.

Jau ziņots, ka Sevastova pirmās kārtas mačā ar 6-3, 3-6, 6-4 pārspēja Turcijas tenisisti Ailu Aksu (WTA 409.), bet astotdaļfinālā ar 2-6, 7-5, 7-6 (7-1) - polieti Veroniku Evaldu (WTA 457.). 35 gadus vecā Latvijas tenisiste šosezon atgriezās kortā pēc vairāk nekā gada ilgas pauzes veselības problēmu un maternitātes atvaļinājuma dēļ

Turnīrs Trnavā cietā seguma kortos norisināsies līdz nedēļas beigām.

