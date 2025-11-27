Krists Indriksons izcīna trešo vietu Eiropas kausā skeletonā
Latvijas sportists Emīls Indriksons ceturtdien Lillehammerē izcīnīja trešo vietu Eiropas kausa posmā skeletonā.
Pirmajā braucienā latvietis finišēja trešais, bet otrajā uzrādīja otro rezultātu, summā par 0,21 sekundi piekāpjoties Pekinas olimpisko spēļu bronzas medaļniekam ķīnietim Jaņam Venanam. Otro vietu guvušais vācietis Fēlikss Zaibels, kuram šajā trasē ir viena bronzas godalga Pasaules kausā, Indriksonu pārspēja par nieka četrām sekundes simtdaļām.
Dāvis Valdovskis pēc pirmā brauciena bija ceturtais, bet otrajā uzrādīja septīto rezultātu, šādu vietu ieņemot arī summā. Viņš uzvarētājam zaudēja 0,57 sekundes.
Ārpus labākajiem 25 pirmajā braucienā palika un otrajam nekvalificējās Krists Turauskis (30. vieta), Renārs Jumiķis (32.), kā arī debitanti Matīss Andžāns (40.) un Kārlis Roze (42.). Startēja 45 sportisti. Dienas vidū sacentīsies arī skeletonistes sieviešu konkurencē.