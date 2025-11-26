Basketbola leģenda Obradovičs atkāpjas no amata; Šmitam deviņi punkti kaunpilnā sagrāvē
Serbijas basketbola treneris Žeļko Obradovičs pēc četru gadu darba pamet Belgradas "Partizan" galvenā trenera amatu, trešdien paziņoja speciālists.
Deviņkārtējais Eirolīgas čempions 2021. gadā atgriezās Serbijas klubā, noslēdzot trīs gadu līgumu, un 2024. gadā pagarināja līgumu līdz 2025./2026. gada sezonas beigām. Šajos četros gados Obradoviča vadībā "Partizan" 2022./2023. gada un 2024./2025. gada sezonās uzvarēja Adrijas līgā.
2025./2026. gada sezonā "Partizan" Eirolīgā ar bilanci 4-9 ieņem 18. vietu 20 komandu vidū. Pēc iekļūšanas Eirolīgas 2022./2023. gada sezonas izslēgšanas spēlēs "Partizan" pēdējos divos gados tas nav izdevies.
Adrijas līgas A grupā "Partizan" ar piecām uzvarām un vienu zaudējumu ieņem trešo vietu deviņu komandu vidū.
Obradovičs savu pirmo Eirolīgas uzvarētāja titulu izcīnīja 1992. gadā ar Belgradas "Partizan", bet divus gadus vēlāk to pašu sasniedza pie Badalonas "Joventut" stūres un vēl gadu vēlāk līdz trofejai aizveda arī Madrides "Real". Piecus no deviņiem Eirolīgas tituliem serbu speciālists izcīnīja ar Atēnu "Panathinaikos" (2000., 2002., 2007., 2009. un 2011. gadā). Tāpat viņa vadībā "Real" un Trevīzo "Benetton" deviņdesmitajos gados uzvarēja FIBA Saporta Kausā. Ar "Panathinaikos" komandu Obradovičs 11 reizes pēc kārtas uzvarēja Grieķijas čempionātā, bet ar "Partizan" viņš vienu reizi kļuva par Dienvidslāvijas čempionu.
Obradoviča vadībā Serbija un Melnkalne uzvarēja 1998. gada pasaules čempionātā un ieguva sudrabu 1996. gada olimpiskajās spēlēs. Tāpat viņa vadībā šī izlase izcīnīja zeltu un bronzu Eiropas čempionātos attiecīgi 1997. un 1999. gadā. Bijušais saspēles vadītājs Obradovičs Dienvidslāvijas izlases sastāvā uzvarēja 1990. gada pasaules čempionātā un ieguva sudraba medaļu 1988. gada olimpiskajās spēlēs. Klubu līmenī ar "Partizan" komandu viņš 1989. gadā kļuva par FIBA Korāča Kausa čempionu.
Tikmēr Rolands Šmits guva deviņus punktus ULEB Eirolīgas 13. kārtas spēlē, kurā Stambulas "Anadolu Efes" cieta smagu zaudējumu. Turcijas klubs viesos ar rezultātu 66:102 (22:25, 21:25, 10:20, 13:32) zaudēja "Monaco" basketbolistiem.
Šmitam bija otrs lielākais spēles laiks komandā - 28 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā viņš grozā raidīja četrus no pieciem divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem, bet netrāpīja abus divus tālmetienus. Valmierietis arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, divreiz kļūdījās, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un tika pie septiņiem efektivitātes koeficienta punktiem.
"Anadolu Efes" komandā 16 punkti bija Aizijam Kordinjē, 13 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Džordans Loids, bet 12 punkti bija Erdžanam Osmani.
Uzvarētājiem 17 punktus guva Daniels Taiss, 13 punkti bija Alfam Diallo, pa 12 guva Kevariuss Heiss un Metjū Stracels, bet deviņi punkti, septiņas bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles bija Nikolam Mirotičam.
"Anadolu Efes" ar piecām uzvarām 13 mačos ir 15. vietā, bet "Monaco" uzvarējusi astoņās spēlēs un ir piektajā vietā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".