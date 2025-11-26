"TTT Rīga" basketbolistes FIBA Eirokausa sezonu noslēdz ar uzvaru pār Rožlapas vadīto komandu. VIDEO
Latvijas sieviešu basketbola klubs "TTT Rīga" trešdien svinēja uzvaru Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa grupas sestajā mačā, taču ar to nepietika, lai iekļūtu izslēgšanas turnīrā.
Rīdzinieces viesos ar rezultātu 80:72 (15:20, 25:18, 13:24, 27:10) pārspēja Matīsa Rožlapas vadīto Vācijas vienību Zārluī "Royals".
"TTT Rīga" ar divām uzvarām sešās spēlēs apakšgrupā ieņēma trešo vietu, bet ceļazīmi uz nākamo fāzi būtu devusi tikai pārliecinoša uzvara, ar nosacījumu, ja citas konkurentes par iekļūšanu izslēgšanas turnīrā piedzīvotu zaudējumus.
Viešņām ar 26 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un četrām pārtvertām piespēlēm izcēlās Nija Bekere, 15 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Karlīnei Pilāberei, 13 punktus guva, septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja un četras rezultatīvas piespēles atdeva Ieva Pulvere, 12+7+8 šajos statistikas rādītājos bija Enijai Vīksnei, bet desmit punktus guva Vanesa Jasa.
Mājiniecēm 15 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Emmai Aihmeierei.
Līdz šim rīdzinieces savā laukumā ar 66:82 zaudēja Belgradas "Crvena zvezda" komandai, viesos ar 56:84 piekāpās Stambulas "Emlak Konut", mājās ar 75:61 pārspēja "Royals", viesos ar 66:84 zaudēja "Crvena zvezda" un savā laukumā ar 59:70 piekāpās "Emlak Konut".
Pamatturnīrā 12 grupās sacenšas 48 klubi. Izslēgšanas spēlēm kvalificējas katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Šīm 28 komandām vēl pievienosies četras vienības, kas būs izkritušas no Eirolīgas turnīra.
Iepriekšējā sezonā "TTT Rīga" grupā uzvarēja vienā spēlē, ieņemot pēdējo vietu un nekvalificējoties "play-off" spēlēm.
Par uzvarētājām kļuva Vilnēvas d'Askas ESBVA basketbolistes, kuras finālā divu maču summā ar 162:145 pārspēja Ferrolas "Baxi" no Spānijas.