"TTT Rīga" basketbolistes FIBA Eirokausa sezonu noslēdz ar uzvaru pār Rožlapas vadīto komandu; Laksai panākums Eirolīgas mačā
Latvijas sieviešu basketbola klubs "TTT Rīga" trešdien svinēja uzvaru Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa grupas sestajā mačā, taču ar to nepietika, lai iekļūtu izslēgšanas turnīrā.
Rīdzinieces viesos ar rezultātu 80:72 (15:20, 25:18, 13:24, 27:10) pārspēja Matīsa Rožlapas vadīto Vācijas vienību Zārluī "Royals".
"TTT Rīga" ar divām uzvarām sešās spēlēs apakšgrupā ieņēma trešo vietu, bet ceļazīmi uz nākamo fāzi būtu devusi tikai pārliecinoša uzvara, ar nosacījumu, ja citas konkurentes par iekļūšanu izslēgšanas turnīrā piedzīvotu zaudējumus.
Viešņām ar 26 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un četrām pārtvertām piespēlēm izcēlās Nija Bekere, 15 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Karlīnei Pilāberei, 13 punktus guva, septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja un četras rezultatīvas piespēles atdeva Ieva Pulvere, 12+7+8 šajos statistikas rādītājos bija Enijai Vīksnei, bet desmit punktus guva Vanesa Jasa. Mājiniecēm 15 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Emmai Aihmeierei.
Līdz šim rīdzinieces savā laukumā ar 66:82 zaudēja Belgradas "Crvena zvezda" komandai, viesos ar 56:84 piekāpās Stambulas "Emlak Konut", mājās ar 75:61 pārspēja "Royals", viesos ar 66:84 zaudēja "Crvena zvezda" un savā laukumā ar 59:70 piekāpās "Emlak Konut".
Pamatturnīrā 12 grupās sacenšas 48 klubi. Izslēgšanas spēlēm kvalificējas katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Šīm 28 komandām vēl pievienosies četras vienības, kas būs izkritušas no Eirolīgas turnīra. Iepriekšējā sezonā "TTT Rīga" grupā uzvarēja vienā spēlē, ieņemot pēdējo vietu un nekvalificējoties "play-off" spēlēm.
Tikmēr Anna Liepiņa guva 12 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, viņas un Kates Vilkas pārstāvētajai Klaipēdas "Neptūnas" ciešot zaudējumu. "Neptūnas" viesos ar rezultātu 48:79 (14:27, 12:24, 9:8, 13:20) zaudēja Spānijas klubam Salamankas "Perfumerias Avenida".
Liepiņa laukumā pavadītajās 24 minūtēs un 57 sekundēs realizēja sešus no deviņiem divpunktu metieniem, izpildīja divus neprecīzus tālmetienus, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, četras reizes pārkāpa noteikumus, pieļāva trīs kļūdas, bloķēja vienu metienu, tika pie negatīva +/- rādītāja (-9) un ar 15 efektivitātes koeficienta punktiem bija pārliecinoši produktīvākā spēlētāja komandā.
Vilkai bija par 67 sekundēm ilgāks spēles laiks, latvietei netrāpot vienīgo divpunktu metienu un visus četrus tālmetienus. Viņai bija arī viena atlēkusī bumba, trīs rezultatīvas piespēles, divas piezīmes, divas kļūdas un labākais +/- rādītājs komandā (-5). Viešņām par Liepiņu rezultatīvāka bija tikai Brigita Sinickaite, kura guva 17 punktus. Mājiniecēm 11 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Hadidži Keivai.
G grupā piecās no sešām spēlēm uzvarējusi Salamankas "Perfumerias Avenida", bet trīs panākumi piecās cīņās ir Kristīnes Vītolas pārstāvētajai "Panathinaikos", šīm komandām nodrošinot vietu nākamajā posmā. Klaipēdas vienība iekrājusi bilanci 2-4 un noslēdza starptautisko sezonu, bet vienu panākumu guvusi "Nyon" no Šveices.
Par uzvarētājām kļuva Vilnēvas d'Askas ESBVA basketbolistes, kuras finālā divu maču summā ar 162:145 pārspēja Ferrolas "Baxi" no Spānijas.
Tikmēr Kitija Laksa guva astoņus punktus FIBA Eirolīgas pamatturnīra spēlē un sekmēja Skio "Famila" komandas uzvaru. "Famila" vienība mājās ar 74:57 (22:5, 18:16, 16:14, 18:22) pārspēja Šarlevilmezjēras "Flammes Carolo" komandu.
Laksa laukumā pavadītajās 22 minūtēs un 40 sekundēs realizēja vienu no trīs divpunktu metieniem un divus no četriem tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, vienu reizi pārkāpa noteikumus, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+9) un iekrāja septiņus efektivitātes koeficienta punktus. Uzvarētājām ar 22 punktiem un 15 atlēkušajām bumbām izcēlās Džesika Šeparda, bet pretiniecēm rezultatīvākā ar 13 punktiem bija Noemi Brošāna.
"Famila" ar četrām uzvarām sešās spēlēs ieņēma otro vietu un spēlēs nākamajā posmā.
Citā spēlē Latvijas trenera Mārtiņa Zībarta vadītā Polijas komanda Gdiņas VBW viesos ar 67:102 zaudēja Prāgas ZVVZ USK. Gdiņas basketbolistes A grupā zaudēja visās sešās spēlēs un starptautisko sezonu turpinās FIBA Eirokausā.
Eirolīgas pamatturnīra pirmajā posmā piedalās 16 komandas, kas sadalītas četrās apakšgrupās. Pēc apļa turnīra ceturtās vietas ieguvējas pārcelsies uz FIBA Eirokausu, bet otrajā posmā atlikušās 12 komandas divās apakšgrupās cīnīsies par vietām ceturtdaļfinālā. Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Prāgas ZVVZ USK basketbolistes, kuras finālā ar rezultātu 66:53 pārspēja Turcijas vienību "Mersin".