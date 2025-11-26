Anastasija Sevastova pašlaik ir Latvijas tenisa trešā rakete.
Šodien 17:28
Sevastova Slovākijā ne bez pūlēm pieveic WTA ranga 409. raketi
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova trešdien Slovākijā pārvarēja Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-75 sērijas turnīra pirmo kārtu.
Sevastova, kura WTA rangā atrodas 204. vietā un turnīrā ir izsēta ar astoto numuru, pirmās kārtas mačā ar 6-3, 3-6, 6-4 pārspēja Turcijas tenisisti Ailu Aksu (WTA 409.).
Otrajā kārtā Latvijas tenisiste tiksies ar Vācijas tenisisti Monu Bartelu (WTA 223.), kura 2013. gadā sasniedza pasaules ranga 23. vietu, vai polieti Veroniku Evaldu (WTA 457.).
35 gadus vecā tenisiste šosezon pēc vairāk nekā gada ilgas pauzes veselības problēmu un maternitātes atvaļinājuma dēļ atgriezās kortā.
Turnīrs Trnavā cietā seguma kortos norisināsies līdz nedēļas beigām.