Dalasas "Stars" grauj krīzē nonākušo "Oilers"
Dalasas "Stars" otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā tika pie pārliecinošas uzvaras, viesos ar 8:3 (4:0, 2:1, 2:2) pārspējot Edmontonas "Oilers", kas piedzīvoja ceturto zaudējumu pēdējās piecās spēlēs.
Pirmajā trešdaļā 4:0 Dalasas komandas labā panāca Džeimijs Bens, Rope Hincs, Neitans Bastians un Sems Stīls. Otrā perioda ievadā mājinieku pirmos vārtus guva Konors Klatenburgs, bet trešdaļas turpinājumā "Oilers" vārtsargu pārspēja Džeisons Robertsons un Vaiats Džonstons, kuri guva vārtus vairākumā. Trešajā trešdaļā "Oilers" rindās ar precīziem metieniem izcēlās Evans Bušārs un Džeks Rosloviks, kamēr "Stars" labā vārtus guva Džastins Hrikovjans un Bastians, viesiem tiekot pie pārliecinoša panākuma.
Uzvarētāju vārtsargs Džeiks Otindžers atvairīja 22 raidījumus. "Oilers" vārtus pirmajā trešdaļā sargāja Sjuarts Skiners, kurš spēlētās 20 minūtēs tika galā tikai ar četriem no astoņiem metieniem. Sākoties otrajam periodam, mājinieku vārtos viņu nomainīja Kalvins Pikards, atvairot vēl 18 metienus.
"Stars" ar 32 punktiem 23 mačos Rietumu konferencē ieņem otro vietu, kamēr "Oilers" ar 25 punktiem 25 spēlēs ierindojas desmitajā pozīcijā.