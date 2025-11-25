Jānis Jaks sasveicinās ar faniem (foto: "HC Energie Karlovy Vary" / Facebook)
Hokejs
Šodien 22:06
Jānis Jaks gūst vārtus "Energie" uzvarā Čehijas čempionāta spēlē
Latvijas hokejists Jānis Jaks otrdien guva vārtus viņa, Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvētās Karlovi Varu "Energie" uzvarā savā laukumā Čehijas čempionāta mačā. "Energie" ar 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) uzvarēja Trinecas "Ocelari".
Jaks otrā perioda 48. sekundē atklāja spēles rezultātu. Latvijas aizsargs 16 minūtēs un 37 sekundēs uz ledus divreiz meta pa vārtiem un spēli beidza ar +/- rādītāju +1.
Mamčics spēlēja 22 minūtes un četras sekundes, vienreiz metot pa vārtiem un spēli beidzot ar +/- rādītāju -1, bet Egle nebija iekļauts Karlovi Varu vienības pieteikumā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.