Latvijas Boksa savienība uzņemta Pasaules boksa savienībā "World Boxing"
Latvijas Boksa savienība (LBS) nedēļas nogalē kļuvusi par Pasaules Boksa savienības ("World Boxing") biedru, informē LBS. LBS tika uzņemta "World Boxing" biedru rindās nedēļas nogalē aizvadītajā kongresā.
"Ceru, ka līdz ar šo soli, Latvijas boksa transformācijas process var tikt uzskatīts par noslēgtu. Ja 2025. gada sākumā Latvijā darbojās divas konkurējošas, valsts neatzītas federācijas, tad šajā laikā mums ir izdevies apvienoties, iegūt valsts atzītas federācijas statusu un pilnvērtīgi atgriezties Latvijas Olimpiskās komitejas sastāvā," izcēla LBS prezidents Gatis Gudermanis.
Viņš piebilda, ka LBS kļūšana par "World Boxing" biedru iezīmē Latvijas boksa organizāciju pārmaiņu noslēgumu.
"World Boxing" tika dibināta 2023. gadā ar mērķi nodrošināt caurskatāmu, sportistu interesēm atbilstošu un starptautiski atzītu amatieru boksa pārvaldību. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt stabilu, neatkarīgu un augstiem ētikas, godīgas spēles un drošības standartiem atbilstošu olimpiskā boksa nākotni.
Šobrīd "World Boxing" apvieno 136 nacionālās federācijas, un šī gada februārī Starptautiskā Olimpiskā komiteja tai provizorisku atzīšanu kā globālajai boksa pārvaldības institūcijai.
Aprīlī LBS kļuva par vienīgo boksa organizāciju Latvijā. Par LBS prezidentu tika ievēlēts Gatis Gudermanis, par viceprezidentiem - Māris Martinsons un Ansis Pūce bet valdes locekļu amatos tika ievēlēti Aivars Zeltiņš, Aivis Tints, Andris Morozovs un Zane Drozda, un jūlijā par organizācijas ģenerālsekretāru tika ievēlēts Ņikita Versockis.