Olimpiskā čempione slēpošanā Viktorija Karla dopinga dēļ var palikt bez olimpiskajām spēlēm
2022. gada olimpiskā čempione komandu sprintā Vācijas distanču slēpotāja Viktorija Karla pēc pozitīva dopinga testa ir saņēmusi pagaidu diskvalifikāciju, un visdrīzāk viņai secen ies 2026. gada olimpiskās spēles Milānā-Kortīnā d'Ampeco, ziņo Vācijas Slēpošanas asociācija (DSV).
Jau ziņots, ka Karla martā militārpersonu sacensībās nav izgājusi dopinga pārbaudi. Viņas organismā tika konstatētas klenbuterola pēdas, tomēr DSV uzskatīja, ka sportiste nav apzināti lietojusi dopingu un viņu nevajadzētu diskvalificēt.
"Kā pašlaik izskatās, viņa nevarēs piedalīties šīs sezonas sacensībās vai 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā un Kortīnā d'Ampeco," otrdien paziņojumā norādīja DSV.
Informāciju par sportistes statusu pirms Pasaules kausa sezonas sākuma Somijas pilsētā Rukā šonedēļ sniedza DSV un Vācijas Antidopinga aģentūra (NADA). Šobrīd ir skaidrs, ka pat pirms oficiāla paziņojuma par Karlas diskvalifikācijas ilgumu viņa nākamā gada februārī nepiedalīsies olimpiskajās spēlēs.
"Man joprojām ir grūti pieņemt, ka neuzmanība un nepareiza medicīniskā ārstēšana ir sagrāvusi manu olimpisko sapni," sacīja Karla.
30 gadus vecajai Karlai klenbuterols analīzēs martā tika atrasts klepus sīrupā, ko sportistei pēc Militārpersonu pasaules spēļu beigām bija parakstījis Vācijas bruņoto spēku ārsts. Šobrīd nav skaidrs, kad tiks pieņemts lēmums par sankcijām.
NADA bija ierosinājusi divu gadu diskvalifikāciju, ko tā piesprieda 22. septembrī. Pēc tam NADA un Karla vienojās par "sporta tiesību procesa mierizlīgumu". Saskaņā ar NADA sniegto informāciju, turpmākā tiesvedības gaita ietvers "lēmumu par septembra soda paziņojuma pieņemšanu vai disciplinārlietas sākšanu Vācijas Sporta arbitrāžas tiesā".
Karla kopā ar Katarīnu Hennigu 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlē sensacionāli uzvarēja komandu sprintā. Pagājušajā sezonā viņa ieguva otro vietu Pasaules kausa kopvērtējumā un bronzas medaļu Vācijas izlases sastāvā pasaules čempionāta 4x7,5 kilometru stafetē.