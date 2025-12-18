Eiropā parādīsies jauns revolucionārs vilciens - piedāvājums ir pat pārāk pievilcīgs
Eiropā parādīsies vēl viens dzelzceļa maršruts — pēc ilgstošas kavēšanās savu darbību beidzot sāks "GoVolta".
Nīderlandes operators oficiālo darbības sākumu plāno 2026. gada pavasara sākumā, un cenas ir īpaši pievilcīgas. No Amsterdamas uz Berlīni (tas ir vairāk nekā 650 kilometru attālums) sākotnēji varēs nokļūt tikai par 10 ASV dolāriem. Par to ziņo resurss "Travel Off Path". Sagaidāms, ka vidējā biļetes cena būs 30 eiro (35 ASV dolāri). Tāpat katram pasažierim tiks rezervēta sēdvieta.
Tiks piedāvātas divas klases — ekonomiskā un komforta. Wi-Fi vilcienā nebūs pieejams. Starp citām priekšrocībām minēts:
- Atjaunoti vagoni, kurus vilks mūsdienīgas lokomotīves.
- Tiešie maršruti starp pilsētām (bez kaitinošām pārsēšanām un pieturām).
- Paplašināšanās plāni uz lielajām Eiropas pilsētām (klīst baumas arī par Parīzi).
Gatavojoties pirmajam reisam, "GoVolta" izvēlējās īpaši pievilcīgu maršrutu — tas savienos Amsterdamu un Berlīni. Reklāmas kampaņā tiek minēta 10 ASV dolāru cena — tas ir īpašs, svētku piedāvājums. Pat ja to nepaspēsiet izmantot, parastie tarifi joprojām atbilst optimistiskajām prognozēm — aptuveni 30 ASV dolāri.
Dutch private operator GoVolta has confirmed that it will launch two new cross-border open-access services next March. https://t.co/SUHAP86Lll— IRJ (@railjournal) December 9, 2025
Bieži vien ceļošana ar vilcienu Eiropā ir dārgāka nekā lidošana ar lidmašīnu. Taču, tā kā dzelzceļa ceļojumi atkal kļūst populāri, šis piedāvājums ir pārāk pievilcīgs, lai to palaistu garām.
Daži nozares iekšējie avoti jau dēvē "GoVolta" par "EasyJet vilcienu pasaulē", tomēr pasažierus sagaidīs ērtāki sēdekļi.
Nīderlandes operators "GoVolta" savu pirmo reisu veiks jau 2026. gada 19. martā. Savukārt 10 ASV dolāru biļete ir vairāk nekā par 50 dolāriem lētāka nekā vidējā biļešu cena konkurējošos maršrutos, piebilst raksta autori. Tomēr ir arī trūkums — "GoVolta" nevarēs saukt par ātrgaitas operatoru.
Jauni dzelzceļa maršruti Eiropā
Eiropā parādīsies jauns vilciens, kas savienos uzreiz trīs Eiropas galvaspilsētas — Prāgu (Čehija), Berlīni (Vācija) un Kopenhāgenu (Dānija). Pašlaik, lai nokļūtu no Berlīnes uz Kopenhāgenu, pasažieriem jāveic pārsēšanās Hamburgā.
Savukārt tiem, kas dodas ceļā no Prāgas, nepieciešamas divas pārsēšanās. Jauno maršrutu plānots atklāt jau pavasarī.
Ceļā pavadītais laiks būs aptuveni 11 stundas starp Prāgu un Kopenhāgenu (ar iespēju ceļot arī nakts reisā) un ap 7 stundām starp Berlīni un Dānijas galvaspilsētu.