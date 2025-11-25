Balinskis divreiz rezultatīvi piespēlē: “Panthers” gūst pārliecinošu uzvaru pār “Predators”
Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis pirmdien izdarīja divas rezultatīvas piespēles Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda izcīnīja uzvaru.
"Panthers" viesos ar rezultātu 8:3 (4:2, 1:0, 3:1) uzvarēja Nešvilas "Predators" komandu.
Balinskis spēlēja 16 minūtes un 19 sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa vārtiem, pārtvēra vienu piespēli, bloķēja divus metienus un pielietoja trīs spēka paņēmienus, statistikā atzīmējoties ar pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Latvietim šī bija pirmā divu punktu spēle sezonā un ceturtā karjerā. Šosezon viņš 13 mačos atzīmējies ar četrām rezultatīvām piespēlēm un pozitīvu lietderības koeficientu +3.
Spēles sestajā minūtē pēc Balinska metiena ripa rikošetā nonāca pie Evana Rodrigesa, kurš tobrīd panāca 2:0. Trešā perioda piektajā minūtē pēc Balinska iemetiena zonā Kārters Verhēge piespēlēja ripu Entonijam Džonam Grīram, "Panthers" komandai panākot 6:3.
Grīram šajā spēlē bija divi gūti vārti un viena rezultatīva piespēle, bet vienus vārtus guva un divas rezultatīvas piespēles atdeva Sems Reinhārts un Verhēge. Vēl viesiem vārtus guva Jespers Būkvists un Gustavs Forslings.
"Predators" komandā vārtus guva Fīlips Fošbergs, Fjodors Svečkovs un Niks Blankenburgs.
"Panthers" ar 25 punktiem 22 spēlēs ieņem 12. vietu Austrumu konferencē. "Predators", kas zaudējusi astoņās no pēdējām deviņām spēlēm, ar 16 punktiem 22 mačos ieņem pēdējo, 16. pozīciju Rietumu konferencē un šobrīd ir līgas vājākā komanda.