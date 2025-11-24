Sākusies pretendentu pieteikšana Augšdaugavas novada Gada balvai sportā 2025
Augšdaugavas novadā ik gadu tiek godināti aktīvākie sportisti, komandas un sporta entuziasti pasākumā “Gada balva sportā”. Pieteikt pretendentus balvām var līdz 2025. gada 12. decembrim.
Augšdaugavas novadā ik gadu tiek godināti aktīvākie sportisti, komandas un sporta entuziasti pasākumā “Gada balva sportā”. Šis konkurss, kas norisinās jau vairākus gadus, ir kļuvis par sirsnīgu un nozīmīgu tradīciju novadā. Tā mērķis ir pateikties sportistiem pagastu apvienībām un sporta darbiniekiem par īpašiem sasniegumiem sporta jomā, par nozīmīgu ieguldījumu sporta darbībā Augšdaugavas novadā, informē pašvaldībā.
Apbalvojumu Gada balva sportā piešķir nominācijās par īpašiem sasniegumiem Latgales, Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātos, Olimpiskajās spēlēs, kā arī cita augsta līmeņa sacensībās vai par nozīmīgu ieguldījumu sporta darbā.
Apbalvojuma Gada balva sportā pretendenti ir Augšdaugavas novada sportisti, komandas, viņu treneri, pagastu pārvaldes sporta organizācijas un citas ar sporta darbību saistītas personas, kas sasnieguši ievērojamus rezultātus individuālos vai komandu sporta veidos, dod vai ir devuši būtisku ieguldījumu veselīga dzīvesveida un sportisku aktivitāšu popularizēšanai Augšdaugavas novadā.
Gada balvu sportā piešķir šādās nominācijās:
- Novada Gada sporta pasākums;
- Novada labākā pagastu apvienība sportā;
- Novada Gada sportists;
- Novada Gada sportiste;
- Novada Gada treneris/re individuālajos sporta veidos;
- Novada Gada treneris/re komandu sporta veidos;
- Novada Gada vīriešu sporta spēļu komanda;
- Novada Gada sieviešu sporta spēļu komanda;
- Novada Gada uzlecošā zvaigzne jauniešiem (līdz 19 gadiem);
- Novada Gada uzlecošā zvaigzne jaunietēm (līdz 19 gadiem);
- Novada Gada sportists neolimpiskajos sporta veidos;
- Novada Gada sportiste neolimpiskajos sporta veidos;
- Novada Gada sportists seniors;
- Novada Gada sportiste seniore;
- Novada Gada senioru sporta spēļu komanda;
- Novada Gada pamatskola sporta darbā;
- Novada Gada vidusskola sporta darbā;
- Novada Gada pagastu apvienība Tautas sporta popularizēšanā;
- Mūža ieguldījums sportā.
Pieteikt pretendentus balvām var līdz 2025. gada 12. decembrim. Pieteikumi brīvā formā jāsūta uz e-pastu: gunars.kucins@augsdaugavasnovads.lv.
Pretendentus var pieteikt jebkura fiziska vai juridiska persona.