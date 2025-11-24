Ostapenko saglabā pozīciju, bet Semeņistajai trīs vietu kritums WTA rangā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā saglabājusi 23. vietu, bet Darja Semeņistaja ir par trīs pozīcijām zemāk un atrodas 97. vietā.
WTA tūre ir noslēgusies, bet līdz gada beigām notiks daži "WTA 125" sērijas turnīri un ITF vērtīgākie turnīri, kas var ieviest nelielas izmaiņas ranga pirmajā simtniekā.
Vēl no Latvijas tenisistēm Anastasija Sevastova ir par piecām vietām augstāk (204.), bet Kamilla Bartone par tikpat pozīcijām noslīdējusi zemāk (569.). Adelina Lačinova zaudējusi divas vietas (628.), Beatrise Zeltiņa ir par sešām ailītēm zemāk (645.), Diāna Marcinkēviča atkāpusies par vienu pozīciju (801.), Elza Tomase ir par piecām vietām zemāk (931.), Sabīne Rutlauka ir pakāpusies par vienu vietu (1252.), bet Margarita Ignatjeva - par divām vietām (1472.).
WTA ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav. Līdere ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, otro vietu ieņem poliete Iga Švjonteka, kurai seko amerikānietes Korija Gofa un Amanda Aņisimova, Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, aiz kuras ir vēl divas ASV tenisistes Džesika Pegula un Medisona Kīza, astotā ir itāliete Jasmīne Paolīni, bet labāko desmitnieku noslēdz krievietes Mirra Andrejeva un Jekaterina Aleksandrova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko sezonu noslēgusi kā septītā, Darja Semeņistaja saglabājusi 153. pozīciju, bet Sevastova atrodas 505. vietā. Bartone ir par vienu vietu augstāk (555.), Tomase zaudējusi vienu pozīciju (584.), bet Marcinkēviča (659.) nav mainījusi savu pozīciju. Dubultspēļu rangā atrodas vēl astoņas Latvijas tenisistes, kuras ir zemāk par 900. vietu. Dubultspēļu rangā kā pirmā sezonu noslēdza čehiete Kateržina Sinjakova.