Šmits rezultatīvs, bet “Anadolu Efes” sabrūk pēdējā ceturtdaļā
Latvijas basketbolists Rolands Šmits svētdien Bursā guva deviņus punktus Stambulas "Anadolu Efes" zaudētā Turcijas čempionāta izbraukuma mačā.
"Anadolu Efes" ar 79:86 (22:22, 25:25, 13:12, 19:27) zaudēja Bursas "Tofas".
Šmits laukumā bija 19 minūtes un septiņas sekundes un realizēja vienu no trijiem divu punktu metieniem, divus tālmetienus un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcēlās statistikā ar trīs atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlē, piecām piezīmēm, diviem izprovocētiem sodiem un noslēdza maču ar +/- rādītāju +6 un efektivitātes koeficientu deviņi.
Stambulas komandā rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Džordans Loids, bet vēl 11 un desmit punktus guva attiecīgi Briss Desērs un Niks Vellers-Babs, kurš arī izcīnīja astoņas bumbas zem groziem.
Bursas vienībā ar 18 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Alekss Peress.
Jau ziņots, ka svētdien Roberts Blumbergs guva trīs punktus Izmiras "Petkim Spor" zaudējumā savā laukumā, ar 73:81 (16:14, 20:28, 18:18, 19:21) piekāpjoties Denizli "Merkezefendi".
Vēl svētdien Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" savā laukumā tiksies ar "Bursaspor".
"Fenerbahce" ar septiņām uzvarām astoņās spēlēs turnīra tabulā ir trešā, "Anadolu Efes" ar sešām uzvarām devīņās cīņās ieņem ceturto vietu, Andreja Gražuļa pārstāvētā "Turk Telekom" ar pieciem panākumiem ir septītā, Kārļa Šiliņa pārstāvētā "Trabzonspor" ar četrām uzvarām ieņem astoto vietu, bet "Petkim Spor" ar trim uzvarām deviņās cīņās ir 12. vietā 16 komandu čempionātā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".