Jaunā Latvijas bobslejiste Amēlija Kotāne.
Kotānei septītā vieta Ziemeļamerikas kausa otrajā posmā monobobslejā
Latvijas sportiste Amēlija Kotāne piektdien Kanādā Ziemeļamerikas kausa otrajā posmā monobobslejā izcīnīja septīto vietu.
Vistleras trasē Kotāne abos braucienos sasniedza astoto labāko rezultātu un finišēja ar teju identisku laiku - 59,15 un 59,16 sekundes. Abu braucienu summā viņa finišēja minūtē un 58,31 sekundē.
Otrajā posmā uzvaru izcīnīja kanādiete Bianka Ribi, kura bija ātrākā abos braucienos un summā finišēja minūtē un 55,43 sekundēs. Otrajā vietā, atpaliekot 0,37 sekundes, viņai sekoja taivāniete Liņa Sinžuņa, bet pirmā posma uzvarētāja Ērika Vosa no Kanādas zaudēja 0,41 sekundi un ierindojās trešajā pozīcijā. Kotāne piekāpās uzvarētājai 2,88 sekundes, kas deva septīto vietu 11 sportistu konkurencē.