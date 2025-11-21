Jaunā Latvijas bobslejiste Amēlija Kotāne.
Šodien 10:22
Amēlijai Kotānei astotā vieta Ziemeļamerikas kausa pirmajā posmā monobobslejā
Latvijas sportiste Amēlija Kotāne ceturtdien Kanādā Ziemeļamerikas kausa pirmajā posmā monobobslejā izcīnīja astoto vietu.
Vistleras trasē pirmajā braucienā Kotāne sasniedza devīto labāko rezultātu, bet otrajā braucienā uzlaboja savu rezultātu un bija piektā, abu braucienu summā finišējot minūtē un 54,86 sekundēs.
Pirmajā posmā uzvaru izcīnīja kanādiete Ērika Vosa, kura pirmajā braucienā bija ātrākā, bet otrajā tika pie otrā labākā laika, summā finišējot minūtē un 52,78 sekundēs. Viņa par 0,27 sekundēm apsteidza tautieti Bianku Ribi, bet Diendivkorejas pārstāve Kima Jurana piekāpās 0,45 sekundes un bija trešā.
Latvijas sportiste atpalika no uzvarētājas 2,08 sekundes, kas deva astoto vietu 12 sportistu konkurencē.
Piektdien Vistleras trasē norisināsies vēl viens Ziemeļamerikas kausa izcīņas posms monobobslejā.