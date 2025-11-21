Dubultuzvara Latvijai: gan “Rīgas zeļļi”, gan “Valmiera Glass”/ViA pieveic Keilas komandas
"Rīgas zeļļi" un "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandas piektdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlēs uzvarēja Keilas vienības.
"Rīgas zeļļi" mājās ar rezultātu 94:83 (21:21, 23:22, 21:11, 29:29) bija pārāki pār Keilas "Coolbet".
Mājiniekiem ar 21 punktu un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Roberts Bērziņš, 18 punkti bija Frenkijam Fidleram, 15 punktus guva Dāvids Vīksne, desmit pievienoja Jānis Bērziņš, astoņi punkti un 11 atlēkušās bumbas bija Denisam Krestiņinam, bet ar desmit rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Juris Vītols, kurš guva četrus punktus.
Viesiem 25 punkti bija Patrikam Sālam.
Rīdzinieki ar deviņām uzvarām desmit spēlēs ir otrie aiz Tartu komandas, kas uzvarējusi visās deviņās cīņās. "Coolbet" divas uzvaras deviņos mačos dod desmito vietu.
Savukārt valmierieši mājās ar rezultātu 86:81 (21:25, 22:19, 20:16, 23:21) uzveica "Keila" komandu.
Mājiniekiem Anivaniva Teits-Džounss guva 17 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, Kristofers Karlsons guva 16 punktus, Artim Atem bija 15 punkti, Mārcis Vītols guva 12 punktus, bet 8+10 un 4+11 punktos un atlēkušajās bumbās sakrāja Omars Paničs un Rinalds Mālmanis. Valmierieši spēlēja bez viena no līderiem Dominīka Stenoņa.
Pretiniekiem 27 punktus guva un desmit atlēkušās bumbas izcīnīja Kvions Bērnss, kamēr 20 punkti bija Tormi Nītsam.
"Valmiera Glass"/ViA ar astoņām uzvarām desmit spēlēs ieņem ceturto vietu, bet "Keila" ar vienu uzvaru desmit dueļos ir pirmspēdējā, 13. pozīcijā.
Jau ziņots, ka pirms tam "Ventspils" viesos ar 80:86 (13:14, 21:19, 20:26, 26:27) piekāpās Tallinas "TalTech"/"Alexela".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".