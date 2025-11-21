Dzierkals ar vārtu guvumu nodrošina “Sparta” panākumu pret “Mountfield”
Latvijas uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals piektdien guva vārtus Čehijas hokeja ekstralīgas mačā un palīdzēja Prāgas "Sparta" komandai izcīnīt uzvaru.
"Sparta" viesos ar rezultātu 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) pārspēja Hradeckrālovas "Mountfield".
Dzierkals 47 sekundes pirms otrā perioda ieraidīja atlēkušo ripu vārtos un panāca 2:0, tādējādi gūdams vārtus, kas vēlāk izrādījās uzvaru nesošie. Latvietis šajā mačā uz ledus bija 14 minūtes un piecas sekundes, divreiz meta pa vārtiem, bloķēja divus metienus un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Šajā sezonā Dzierkals 25 mačos guvis četrus vārtus un atdevis sešas rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē "Mlada Boleslav" bez Mika Indraša viesos ar 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Česke Budejovices "Motor".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ieņem "Sparta", kas ir vicelīdere.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.