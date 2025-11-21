Skeletonists Indriksons Pasaules kausa debijā spēj kvalificēties otrajam braucienam
Latvijas skeletonists Emīls Indriksons piektdien Itālijā Pasaules kausa sacensību debijā iekļuva otrajā braucienā un izcīnīja.. vietu, bet Dāvis Valdovskis nekvalificējās otrajam braucienam un ierindojās 31. pozīcijā.
Pirmajā braucienā Indriksons, kurš startēja ar 26. numuru, atpalika no labākā rezultāta īpašnieka ķīnieša Jiņa Džena 0,66 sekundes. Latvijas sportists ieņēma 18. vietu un nodrošināja vietu otrajā braucienā, kurā sacentīsies 25 ātrākie skeletonisti. Savukārt Valdovskis startēja ar 22. numuru un piekāpās Ķīnas skeletonistam 1,28 sekundes, ierindojoties 31. pozīcijā un nekvalificējoties otrajam braucienam.
Savukārt otrajā braucienā Indriksons sasniedza 23. labāko laiku, kas abu braucienu summā deva arī 23. vietu.
Par Pasaules kausa pirmā posmā uzvarētāju kļuva Lielbritānijas sportists Mets Vestons, kurš braucienos sasniedza trešo un otro labāko laiku un summā finišēja minūtē un 53,84 sekundēs. Otro vietu, piekāpjoties, 0,15 sekundes izcīnīja austrietis Samuels Maiers, bet Jiņs pēc neveiksmīga otrā brauciena zaudēja 0,18 sekundes un noslēdza labāko trijnieku. Indriksons divu braucienu summā atpalika no Vestona 1,34 sekundes.
Piektdien vēl plkst. 14 paredzētas sieviešu sacensības, bet plkst. 19 sāksies jauktā stafete, kurā startēs divi Latvijas pāri.
Sieviešu sacensībās Dārtai Neimanei ticis 25. starta numurs, bet Marta Andžāne trasē dosies kā 31. no 33 skeletonistēm. Jauktajā stafete Andžāne un Indriksons startēs kā trešie, bet Neimane un Valdovskis būs ceturtie no 16 duetiem. Pagājušajā sezonā Valdovskis piedalījās trijos posmos, labāko rezultātu sasniedzot Siguldā, kad izcīnīja 14. vietu, bet Neimane startēja divos posmos, vienā no tiem ierindojoties 26. pozīcijā. Andžāne pērn startēja Pasaules kausa posmā Siguldā, kamēr Indriksonam tā būs debija Pasaules kausā.
Šajā nedēļas nogalē Kortīnā norisināsies arī Pasaules kausa pirmais posms bobslejā.
Šosezon, sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm, kopumā paredzēti septiņi posmi. Nākamais novembra pēdējā nedēļā norisināsies Insbrukā, decembra vidū skeletonisti sacentīsies Lillehammerē, ceturto posmu uzņems Sigulda, bet pēc Jaunā gada iecerēti posmi Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.