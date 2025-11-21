Balinskis un Girgensons spoži aizvada spēles; Ābols gūst pirmos vārtus sezonā
Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis ceturtdien pielietoja trīs spēka paņēmienus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda izcīnīja uzvaru.
"Panthers" savā laukumā ar rezultātu 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) uzvarēja Ņūdžersijas "Devils" komandu
Balinskis spēlēja 12 minūtes un 19 sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa vārtiem un pielietoja trīs spēka paņēmienus, statistikā atzīmējoties ar neitrālu lietderības koeficientu. Vienīgie vārti mačā tika gūti spēles 13. minūtē, kad viesu vārtsargu pārspēja Sems Reinhārts.
Par spēles pirmo zvaigzni tika atzīts Floridas komandas vārtsargs Sergejs Bobrovskis, kurš atvairīja 31 pretinieku metienu un aizvadīja otro "sauso" maču šosezon. Otrā laukuma pusē Džeiks Alens tika galā ar 23 raidījumiem.
"Panthers" ar 23 punktiem 20 spēlēs ieņem 12. vietu Austrumu konferencē, kamēr "Devils" ar 27 punktiem atrodas otrajā pozīcijā.
"Lightning" mājās ar rezultātu 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) uzvarēja Edmontonas "Oilers" komandu
Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 12 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā pielietoja trīs spēka paņēmienus un bloķēja vienu metienu, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Pirmie vārti tika gūti jau pēc spēlētas pusotras minūtes, kad "Lightning" vārtsargu pārspēja Trents Frederiks, izvirzot vadībā "Oilers". Mājinieki panāca neizšķirtu tikai divas ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām, precīzam esot Nikam Polam, bet pagarinājumā laukuma saimnieku uzvaru nesošos vārtus guva Džeiks Gencels. Mājinieku vārtus sargāja Andrejs Vasiļevskis, kurš atvairīja 24 metienus, kamēr otrā laukumā pusē Kalvins Pikards tika galā ar 33 raidījumiem.
"Lightning" ar 24 punktiem 20 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē. "Oilers" ar 23 punktiem 23 mačos ierindojas 12. pozīcijā Rietumu konferencē.
"Flyers" mājās ar rezultātu 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) pagarinājumā uzvarēja Sentluisas "Blues" komandu, kas piedzīvoja ceturto zaudējumu pēc kārtas
Rodrigo Ābols izcēlās ar precīzu metienu otrā perioda izskaņā, pārspējot viesu vārtsargu no tuvas distances un gūstot mājinieku pirmos vārtus. Viņš arī tika atzīts par mača otro zvaigzni. Tie kļuva par Ābola pirmajiem vārtiem šosezon.
Our first Rodrigoal of the season. 💥#STLvsPHI | #LetsGoFlyers pic.twitter.com/olZ8Zi0xsN— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) November 21, 2025
Ābols kopumā laukumā pavadīja 10 minūtes un 20 sekundes, kuru laikā četras reizes meta pa vārtiem, gūstot vienus vārtus, pielietoja divus spēka paņēmienus un uzvarēja divos no sešiem iemetieniem, cīņu noslēdzot ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Pirmajā trešdaļā "Blues" labā divus vārtus guva Džastins Falks, bet pēc tam, kad Ābols samazināja mājinieku deficītu līdz vienam precīzam metienam, trešā perioda vidū rezultātu izlīdzināja Taisons Forsters. Pagarinājuma ceturtajā minūtē Filadelfijas komandai uzvaru atnesa Trevisa Senheima vārtu guvums.
"Flyers" ar 23 punktiem 19 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē, bet "Blues" ar 18 punktiem 21 cīņā Rietumu konferencē ierindojas 14. pozīcijā.
"Blue Jackets" viesos ar rezultātu 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) uzvarēja Toronto "Maple Leafs" komandu.
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda izcīnīja uzvaru papildlaikā.
Otrās trešdaļas ievadā Kolumbusas vienību vadībā izvirzīja Dmitrijs Voroņkovs, un nepilnas deviņas minūtes vēlāk pārsvaru dubultoja Edams Fantili. Aptuveni divas minūtes pēc otrajiem ielaistajiem vārtiem "Blue Jackets" vārtos ripu raidīja Dakota Mermiss, bet trešajā periodā pēc spēlētām trīs ar pusi minūtēm neizšķirtu panāca Džons Tavaress. Pagarinājuma pēdējā minūtē "Blue Jackets" uzvaru atnesa Fantili, kurš guva savus otros vārtus mačā.
Merzļikinam paliekot uz rezervistu soliņa, Kolumbusas komandas vārtus sargāja Džets Grīvss, kurš tika galā ar 27 raidījumiem, kamēr otrā laukuma pusē Džozefs Vols atvairīja 27 metienus.
"Blue Jackets" ar 24 punktiem 21 spēlē ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Maple Leafs" ar 21 punktu ierindojas 15. pozīcijā.