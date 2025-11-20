Rolands Šmits palīdz "Anadolu Efes" izkapāt uzvaru pār "Barcelona" Eirolīgas mačā
Latvijas basketbolists Rolands Šmits ceturtdien Stambulā guva septiņus punktus Stambulas "Anadolu Efes" uzvarā pār "Barcelona" ULEB Eirolīgas 12. kārtas mačā. "Anadolu Efes" uzvarēja ar 74:73 (18:19, 17:27, 23:9, 16:18).
Šmits 21 minūtē un 30 sekundēs laukumā realizēja divus no trim divpunktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem, bet netrāpīja grozā vienīgo tālmetienu. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, trīs kļūdas, piecas personiskās piezīmes, trīs izprovocēti pārkāpumi pretiniekiem, kā arī efektivitātes koeficients četri.
Stambulas vienībā rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Izaja Kordinjē, vēl četriem basketbolistiem gūstot 12-13 punktus. "Barcelona" komandā 16 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Jans Veselijs.
Vēl ceturtdien Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" viesos tiekas ar Atēnu "Panathinaikos", bet Gunāra Grīnvalda pārstāvētā Madrides "Real" savā laukumā spēlē ar Kauņas "Žalgiris" vienību.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".