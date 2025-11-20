Pēdējo cīņu Porziņģis aizvadīja 12. novembrī, kad "Hawks" viesos ar 133:100 pieveica Sakramento "Kings", bet Porziņģis guva 13 punktus.
Basketbols
Šodien 18:57
Slikta ziņa Porziņģa faniem: visticamāk, šonakt viņš pret "Spurs" laukumā neizies
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa dalība Atlantas "Hawks" Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) ceturtdienas spēlē izbraukumā ar Sanantonio "Spurs" ir apšaubāma, liecina NBA savainoto spēlētāju saraksts. Porziņģa spēlēšanu ietekmē sāpes labajā celī.
Pēdējo cīņu Porziņģis aizvadīja 12. novembrī, kad "Hawks" viesos ar 133:100 pieveica Sakramento "Kings" vienību, bet Porziņģis guva 13 punktus.
Zem jautājuma ir arī uzbrucēja Zakarija Rizašē dalība mačā kreisās kājas gūžas sasituma dēļ, bet ceļa savainojuma dēļ joprojām nespēlēs Trejs Jangs. Savukārt pretiniekiem joprojām ikru muskuļa sastiepuma dēļ nevar spēlēt centra spēlētājs Viktors Vembanjama.
"Hawks" ar deviņām uzvarām 15 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē, bet "Spurs" ar bilanci 10-4 ir piektā Rietumos.