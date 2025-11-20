Graudiņa/Samoilova pirmo reizi karjerā iekļūst pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova ceturtdien Adelaidē pasaules čempionāta pludmales volejbolā iekļuva ceturtdaļfinālā.
Graudiņa un Samoilova, kuras turnīrā ir izsētas ar piekto numuru, izslēgšanas spēļu otrajā kārtā ar 2-0 (21:16, 21:16) pārspēja vācietes Melāniju Paulu/Leu Kunstu (36.).
Pirmajā setā ritēja līdzvērtīga cīņa līdz pat tā beigu daļai. Pie rezultāta 12:14 par sliktu Graudiņai/Samoilovai latvietēm izdevās krietni saturīgākas seta beigās, kurās pretinieces guva vien divus punktus (9:2 šajā nogrieznī). Otrajā setā trīs punktu vadību Latvijas vadošais dāmu duets ieguva jau tā sākumā (6:3), ko palielināja līdz pieciem seta vidū (14:9). Lai arī pretinieces pietuvojās līdz divu punktu deficītam, Graudiņa/Samoilova noturēja pārsvaru un uzvarēja ar otro mačbumbu, vācietēm izpildot servi autā.
Ceturtdaļfinālā Latvijas pludmales volejbolistes spēkosies ar amerikānietēm Molliju Šo/Kelliju Čenu (7.), kuras astotdaļfinālā ar 2-0 (21:13, 21:10) bija pārākas pār čehietēm Kailiju Neušēferovu/Martinu Maiksnerovu (46.). Amerikāniete Čena ir esošā pasaules čempione, pirms diviem gadiem šo titulu izcīnot duetā ar Sāru Hjūzu. Ceļā uz savu triumfu pirms diviem gadiem Čena kopā ar Hjūzu Latvijas volejbolistes apspēlēja trijos setos astotdaļfinālā.
Latvietes apakšgrupā uzvarēja visās trīs spēlēs un izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2-0 (21:9, 21:11) sagrāva nīderlandietes Milu Koninku un Deiziju Poisu (26.). Līdzšinējos trīs startos pasaules čempionātos 2019. gadā Hamburgā, 2022. gadā Romā un 2023. gadā Meksikas pilsētā Tlaskalā Graudiņa un Samoilova ir finišējušas devītās.
Vīriešu turnīrā Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots apstājās "play-off" pirmajā kārtā. Sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm sāka 48 komandas.
Katras grupas divas labākās vienības, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmējas uzreiz iekļuva izslēgšanas cīņās. Pārējie astoņi trešo vietu ieņēmušie dueti četros pāros vienā "play-off" cīņā noskaidroja pēdējos četrus izslēgšanas spēļu dalībniekus. Pēc tam sacensības turpinās pēc olimpiskās sistēmas. Sacensības Adelaidē beigsies šajā nedēļas nogalē.