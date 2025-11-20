"Thunder" turpina uzvarēt, Jokičs krāj "triple-double", bet "Bulls" tiek pie panākuma pēdējā sekundē
Septīto uzvaru pēc kārtas Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) trešdien izcīnīja līgas līdervienība Oklahomasitijas "Thunder", kas savā laukumā pieveica Sakramento "Kings" komandu.
"Thunder" bija pārāka ar 113:99 (27:25, 31:25, 25:19, 30:30), tiekot pie 15. panākuma 16 mačos. Rezultatīvākais uzvarētāju sastāvā ar 33 punktiem bija Šejs Gildžess-Aleksandrs, bet 21 punktu pievienoja Čets Holmgrens. Viesu rindās 21 punktu guva Deniss Šrēders, 17 - Demars Derouzens, bet 16 - Maliks Monks.
Citā spēlē savu devīto "triple double" sezonas 14 aizvadītajās spēlēs sakrāja Denveras "Nuggets" līderis Nikola Jokičs, sekmējot savas komandas panākumu 125:118 (26:30, 36:28, 35:25, 28:35) viesos pret Ņūorleānas "Pelicans". Jokičs izcēlās ar 28 punktiem 12 atlēkušajām bumbā un 11 rezultatīvām piespēlēm, tiekot pie sava 173. "triple double" regulārajos čempionātos. Par viņu vairāk šādu statistiku sakrājuši tikai Oskars Robertsons (181) un Rasels Vestbruks (205). Savu rezultatīvāko spēli NBA karjerā "Nuggets" rindās aizvadīja Peitons Vatsons, kurš guva 32 punktus, bet 16 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles Džamala Mareja kontā. "Pelicans" sastāvā 30 punkti un deviņas bumbas zem groziem bija debitantam Derikam Kvīnam, bet 23 punktus guva Trejs Mērfijs.
Denveras komandai šī bija 11. uzvara 14 spēlēs, kas dod otro vietu Rietumu konferencē aiz "Thunder", kamēr "Pelicans" ar bilanci 2-13 ir pēdējā, 15. pozīcijā.
Tikmēr astoņu zaudējumu sēriju trešdien izdevās pārtraukt pagājušās sezonas finālistei Indiānas "Pacers", kas savā laukumā ar 127:118 (38:33, 32:21, 34:30, 23:34) pārspēja Šarlotas "Hornets". "Pacers" šis ir sliktākais sezonas sākums kluba vēsturē, iepriekšējās 14 spēlēs piedzīvojot 13 zaudējumus. Neveiksmju sēriju trešdien ar 24 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām palīdzēja pārtraukt Benedikts Maturins, 22 punktus guva Paskāls Siakams, bet 20 - Džefs Hafs. Viesu rindās 28 punktus guva Kons Knepels, 25 punktus sakrāja Mailzs Bridžess, bet 18 punkti Lamelo Bola kontā.
Vēl vienā mačā Nikola Vučevičs ar realizētu tālmetienu pēdējā sekundē izrāva Čikāgas "Bulls" uzvaru viesos pār Portlendas "Trail Blazers". Mājiniekiem nācās atzīt Čikāgas kluba pārākumu ar 121:122 (29:28, 29:34, 24:36, 39:24), piedzīvojot ceturto zaudējumu pēc kārtas. Vučevičs uzvarētāju sastāvā izcēlās ar 27 punktiem un astoņām bumbām zem groziem, bet 25 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles (tostarp Vučeviča uzvaras metienam) pievienoja Kobijs Vaits, abiem realizējot pa pieciem no deviņiem tālmetieniem. Portlendas vienību no zaudējuma neglāba Deni Avdijas karjeras trešais "triple double" - viņš izcēlās ar 32 punktiem, 11 bumbām zem groziem un 11 rezultatīvām piespēlēm. Savukārt 33 punktus mājinieku sastāvā guva Džeramī Grānts, bet ar iespaidīgu "double double" atzīmējās Donovans Klingans, kura kontā 17 punkti un 21 izcīnīta bumba zem groziem.