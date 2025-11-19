Merzļikins nespēj glābt “Blue Jackets” no kārtējā zaudējuma, savukārt Girgensona “Lightning” sagrauj “Devils”
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins trešdien atgriezās uz ledus Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, taču viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" viesos piekāpās Vinipegas "Jets". Savukārt uzvaru NHL regulārā čempionāta spēlē otrdien izcīnīja Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" vienība, kas savā laukumā pārliecinoši pieveica Ņūdžersijas "Devils" komandu.
"Blue Jackets" viesos ar 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) piekāpās Vinipegas "Jets", bet latviešu vārtsargs tika galā ar 25 no 30 metieniem jeb 83,3% un atdeva rezultatīvu piespēli.
Merzļikins pirmā perioda 19.minūtē ar rezultatīvu piespēli palīdzēja Mailzam Vudam panākt izlīdzinājumu 1:1, bet vēl vienus vārtus "Blue Jackets" labā guva Zeks Verenskis, trešā perioda piektajā minūtē panākot 2:4.
Uzvarētāju rindās ar 1+1 katrs izcēlās Nīls Pionks, Džošs Morisejs un Kails Konors, pa vieniem vārtiem guva Ādams Lourijs un Logans Stenlijs, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Marks Šaflī.
Kolumbusas klubs ar 22 punktiem 20 spēlēs Austrumu konferencē ieņem 11. pozīciju un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Toronto "Maple Leafs" hokejistiem.
Girgensona “Lightning” sagrauj “Devils”
"Lightning" bija pārāka ar 5:1 (2:0, 1:1, 2:0), ar "hat trick" jeb trim gūtiem vārtiem izceļoties Džeikam Gencelam.
Girgensons laukumā pavadīja desmit minūtes un 37 sekundes, no kurām divas minūtes un 36 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja vienu metienu pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Gencels guva savas karjeras astoto "hat trick", ar 1+2 uzvarētāju sastāvā izcēlās Darens Redišs, bet 1+1 sakrāja Ņikita Kučerovs.
Vienīgos vārtus "Devils" rindās guva Niko Hisīrs.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Lightning" ar 22 punktiem 19 spēlēs ieņem astoto vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā tiksies ar Edmontonas "Oilers" hokejistiem.